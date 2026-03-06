Calatrava remite al Cabildo de Tenerife el proyecto de reparación del revestimiento del Auditorio

Archivo - Auditorio de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha informado este viernes de que el pasado 6 de febrero, el estudio de arquitectura de Santiago Calatrava remitió a la corporación al proyecto de reparación del trencadís, paso previo para alcanzar un acuerdo con el propio arquitecto y las constructoras que acometieron el complejo e iniciar así las obras de reparación.

La corporación insiste en una nota en que durante el proceso desde se ha mantenido una "actitud activa para alcanzar una solución" y no ha cesado en su empeño de avanzar en un acuerdo que permita resolver la situación.

De esta forma, con la recepción del proyecto, el procedimiento continúa su curso y serán ahora los técnicos del Cabildo quienes estudien el proyecto presentado a fin de realizar los trámites legales de supervisión y aprobación técnica, detalla el Cabildo en una nota.

Los desperfectos en el trencadís fueron detectados por primera vez en 2017 por los técnicos del Cabildo, más filtraciones por humedades, y tras la finalización del correspondiente procedimiento administrativo, se exigió a los responsables solidarios --el arquitecto Santiago Calatrava, la UTE encargada de las obras, integrada por Acciona Construcción, S.A. y Dragados, S.A. y los directores técnicos de la obra-- que procedieran a la reparación de los daños detectados.

Ante esta decisión se interpusieron diversos recursos judiciales en el seno de los cuales el juez instó a las partes en 2019 a llegar a un acuerdo que pusiera fin a la controversia.

Ello dio lugar a que en el año 2019 se iniciaran las negociaciones entre las partes con el objetivo de explorar una posible solución consensuada, quedando suspendido el proceso judicial mientras durasen esas negociaciones.

El Cabildo remarca que durante el mandato 2019-2023, presidido por Pedro Martín (PSOE), no se alcanzó acuerdo alguno y fue el 27 de septiembre de 2023, con Rosa Dávila ya como presidenta del Cabildo, cuando se reiniciaron las negociaciones y se concedió a Santiago Calatrava un nuevo plazo para la elaboración de un proyecto de reparación de edificio, documento que, tras varias modificaciones instadas por los técnicos del Cabildo, se ha recibido en la corporación.

A partir de ahora, apuntan desde el Cabildo, el procedimiento continúa su curso y será el área de Arquitectura y Patrimonio del Cabildo quien estudie la propuesta "para que las obras se inicien lo antes posible".