La Cámara de Comercio dice que "no tiene sentido" declarar festivo el 12 de junio cuando hay "facilidades"

Archivo - La directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, junto con el presidente cameral, Santiago Sesé - CÁMARA DE COMERCIO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, ha valorado este viernes que "no tener sentido" declarar el próximo 12 de junio, día previsto para la visita del Papa León XIV a la isla, como jornada festiva ante posibles dificultades de la actividad privada ante las restricciones de movilidad previstas.

"Dar un día festivo no tiene mucho sentido. Además, es también una oportunidad económica para la isla, y muchas empresas van a tener una oportunidad de ventas, porque se van a mover muchas personas y tenemos que dar un servicio de primer nivel", ha señalado en respuesta a preguntas de los periodistas durante la presentación del Boletín de Coyuntura Económica del primer trimestre de 2026 en el Cabildo de Tenerife.

Asimismo, Pérez ha instado a buscar "el equilibrio" y, desde la actividad privada, promover "todas las facilitades posibles" en función de la zona en la que se esté. "Si vemos que el trabajador no va a poder llegar a su puesto de trabajo, tendremos que buscar soluciones como, por ejemplo, la sustituciones (entre compañeros)".

La combinación de teletrabajo y presencialidad con facilidades en aquellas empresas que no puedan activar la modalidad telemática en sus servicios sería, a su juicio, "lo más eficiente" para la jornada del 12 de junio.

Por su parte, el presidente de la institución cameral, Santiago Sesé, ha subrayado las "facilidades" aportadas desde la Cámara de Comercio por propiciar en la entidad el teletrabajo el próximo día 12 de junio, manifiestando a su vez la "preocupación" inicial del empresariado tinerfeño ante las dificultades durante la visita histórica.

"Lo que había era una cierta preocupación para ver cómo realmente podían llegar los trabajadores sin dificultades, pero no porque las empresas no quieran dar el teletrabajo, sino por que tenemos que dar también servicios", ha indicado Sesé, que ha informado, además, cómo ya se ha propiciado el diálogo con las autoridades en la isla para "ajustar lo más posible" los horarios y que los trabajadores tengan margen para llegar a tiempo.