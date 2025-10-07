Cámara de Comercio de España destaca la neutralidad y confianza que ofrece el arbitraje ante el conflicto

El secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona - CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Cámara de Comercio de España y de la Corte Española de Arbitraje (CEA), Adolfo Díaz-Ambrona, ha destacado este martes la neutralidad y la confianza que ofrecen los mecanismos del arbitraje y la mediación ante el conflicto.

Así lo ha indicado durante la 52ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema 'Cámaras de Comercio Iberoamericanas: protagonistas del futuro económico', según ha informado AICO en nota de prensa.

En su intervención, titulada "Impulso iberoamericano en los arbitrajes y mediación internacional", Díaz-Ambrona ha señalado que la cultura jurídica latina "sigue siendo más proclive" al conflicto que al acuerdo, por lo que el arbitraje y la mediación tienen "aún un amplio margen de crecimiento" en el ámbito doméstico; mientras que en el contexto internacional son mecanismos que "ofrecen neutralidad y confianza" para las partes, lo que los convierte en "una alternativa cada vez más utilizada" por las empresas.

Por otro lado, ha resaltado la "relevancia creciente" de los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) en el espacio iberoamericano, así como el "papel decisivo" del español como lengua jurídica internacional.

También apuntó que, en la última década, Iberoamérica ha vivido una "profunda transformación" económica y comercial, lo que ha consolidado al arbitraje y la mediación como "factores clave" de competitividad para las empresas.

En este sentido, dijo que "es fundamental" situar la gestión de los conflictos dentro de la estrategia empresarial iberoamericana, apostando por mecanismos de resolución que aporten neutralidad, agilidad y seguridad jurídica.

En el plano doméstico, el secretario general se refirió a la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que "ha consagrado la incorporación definitiva" de los MASC en el ordenamiento jurídico español, y ha destacado la Ley 60/2003, de Arbitraje, inspirada en la Ley Modelo UNCITRAL, como un instrumento que ha permitido internacionalizar y profesionalizar el sistema arbitral.

También recordó el valor de los marcos internacionales, como el Convenio de Nueva York (1958) y la Convención de Singapur sobre Mediación (2019), por su papel en la promoción de la seguridad jurídica transfronteriza.

AGENTES IMPULSORES DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Por otra parte, el secretario general ha resaltado el papel de las cámaras de comercio como agentes impulsores de la competitividad empresarial y la cohesión económica y social, al prestar un servicio "insustituible" a las empresas en la resolución de sus litigios.

Además subrayó la labor de los centros de arbitraje y mediación que operan con altos estándares de profesionalización, transparencia y especialización, como el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid-Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAM-CIAR), creado en 2020.

Destacó la incorporación del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile en 2025, que afirmó ha constituido un "verdadero hito" al consolidar al CIAM-CIAR como "una corte plenamente iberoamericana", llamada a convertirse en el principal operador internacional de la región y en un referente de arbitraje y mediación con los "mejores" estándares internacionales.

Por último, Díaz-Ambrona ha resaltado la "importancia estratégica" del español como lengua jurídica internacional, recordando que es la segunda lengua materna más hablada del mundo, con cerca de 500 millones de hablantes. Si bien agregó que, pese a ello, una "parte importante" de los arbitrajes entre empresas iberoamericanas sigue desarrollándose en inglés, algo que consideró "no tiene sentido" cuando se comparte "un idioma común".

Por ello, ha defendido que el español debe ser considerado una "auténtica herramienta" de competitividad y defensa para las empresas iberoamericanas, una lengua que "aporta seguridad jurídica, precisión y reducción de costes, y que refuerza la igualdad" de las partes.

Finalmente Díaz-Ambrona se refirió a los retos y oportunidades de futuro del arbitraje y la mediación en el ámbito iberoamericano, entre los que resaltó la necesidad de impulsar un cambio cultural hacia una mayor confianza en los mecanismos extrajudiciales, reforzar su accesibilidad y transparencia, y garantizar el reconocimiento internacional de los acuerdos extrajudiciales.

Incidió, además, en la importancia de formar profesionales especializados, aprovechar las ventajas de la digitalización y promover una colaboración institucional activa que consolide al español como lengua de referencia en el arbitraje internacional. "Aprovechemos esta oportunidad histórica para que el español se convierta en un actor relevante en la comunidad empresarial y arbitral Iberoamericana", concluyó.