La Cámara destaca la resistencia del mercado laboral canario pese al comportamiento estacional de julio

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé - CÁMARA DE COMERCIO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha señalado este martes que los datos de desempleo de julio "reflejan el comportamiento estacional propio" de esta época del año, que no altera la tendencia positiva del empleo en términos interanuales.

En una nota, Sesé ha explicado que, aunque el paro registrado aumenta por segundo julio consecutivo y lo hace con mayor intensidad que el pasado año, la afiliación a la Seguridad Social registra el menor descenso para un mes de julio desde 2017, lo que confirma la "notable capacidad de resistencia" del mercado laboral canario.

"El incremento del desempleo responde, en gran medida, a la finalización del curso escolar y a la moderación de la actividad en algunos sectores, mientras que la hostelería, inmersa en plena temporada estival, sigue reduciendo el número de personas desempleadas", ha señalado.

No obstante, ha advertido que Canarias no debe conformarse con la buena evolución anual del empleo, ya que "es necesario avanzar en la mejora de la formación, la productividad y la reducción del absentismo laboral para fortalecer la competitividad empresarial y generar empleo cada vez más estable y de mayor valor añadido".

Sesé ha valorado positivamente que el mercado laboral canario siga generando empleo en términos interanuales, destacando la importancia de los procesos de regularización del empleo:"Contribuyen a aflorar actividad económica, reforzar las cotizaciones a la Seguridad Social y consolidar un mercado laboral más transparente".

No obstante, ha insistido en que "el reto ya no es únicamente crear empleo, sino mejorar su calidad, elevar la productividad y dotar a las empresas del talento que necesitan para seguir creciendo".