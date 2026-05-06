La Cámara de Gran Canaria manifiesta su "profunda preocupación" por la posible anulación del Plan Insular de Ordenación

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Gran Canaria ha manifestado este miércoles su "profunda preocupación" ante la posible anulación del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, aprobado en el año 2022.

En un comunicado, la institución cameral ha recordado que el PIO constituye una herramienta estratégica clave para la planificación territorial de la isla, proporcionando un marco ordenado, moderno y sostenible para el crecimiento futuro.

Al respecto, indicó que su posible anulación deja en una situación de "incertidumbre" proyectos estratégicos como la implantación de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, el desarrollo de "importantes" vías de comunicación y la ordenación de áreas industriales "necesarias para la diversificación económica".

Por ello, la Cámara de Gran Canaria ha considerado que esta posible anulación "perjudica claramente el interés general, al comprometer la organización racional del territorio y frenar iniciativas que contribuyen al progreso, la sostenibilidad y la competitividad de la isla".

Además, entendió que genera un impacto negativo directo en la confianza inversora, pudiendo ralentizar o paralizar futuras inversiones clave para el tejido productivo.

La institución ha añadido que no entra a valorar los aspectos jurídicos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al no ser de su competencia.

No obstante, consideró necesario alertar sobre las consecuencias económicas y sociales que pueden derivarse de esta anulación, "especialmente en un contexto en el que la estabilidad normativa resulta fundamental para el desarrollo empresarial".