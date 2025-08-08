La Cámara regional presenta una nueva entrega de 'Parlamento Abierto' sobre la gestión y escasez del agua en las islas - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha presentado este viernes una nueva entrega del videopodcast institucional 'Parlamento Abierto', una iniciativa que se centra en uno de los problemas más acuciantes para las islas: la gestión y la escasez de agua en el archipiélago.

De este modo, con un enfoque divulgativo y plural, el espacio tiene como objetivo abrir el Parlamento a la sociedad, promoviendo el debate público en torno a los temas que más preocupan a la ciudadanía, según ha recordado la institución cameral en una nota.

"Hablamos de un problema histórico en Canarias que hoy alcanza niveles críticos", ha expresado Pérez en relación a la temática de esta entrega.

En el debate han participado Carlos Enrique Acevedo Ríos, Secretario de la Cámara Insular de Aguas de Tenerife, Eduardo Padrón, Ingeniero de minas con trayectoria en el sector público y privado, Javier Davara, Gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife y Miguel Martín, Presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma (ASPA).

Asimismo, el videopodcast aborda junto a los expertos temas clave como la reducción de lluvias, la sobreexplotación de acuíferos o las posibles soluciones tecnológicas como la desalación. Además, se plantean propuestas urgentes para proteger el sector agrícola, cuyas cosechas están en riesgo por la falta de recursos hídricos.

"La situación es complicada y requiere altura de miras, diálogo y compromiso político y técnico para asegurar el abastecimiento y proteger nuestro desarrollo económico y social", ha aseverado Astrid Pérez.

La segunda entrega del videopodcast 'Los retos del agua', que se emitirá el próximo 18 de agosto, contará con representantes de los grupos parlamentarios.