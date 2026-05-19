La campaña contra incendios forestales 2026 en Canarias estará activa a partir del 1 junio y contará con 2.600 efectivos

Reunión de Infoca en Las Palmas de Gran Canaria - CONSEJERÍA CANARIA DE EMERGENCIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha celebrado este martes la primera reunión de coordinación para el inicio de la campaña contra incendios forestales 2026 que estará activa a partir del 1 junio, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), y contará con 2.600 efectivos.

En este encuentro han estado presente el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda; el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; y la jefa de servicio de Protección Civil y Emergencias, Montserrat Román.

También han participado representantes de los cabildos insulares, de las áreas de Protección Civil y de Gestión, así como de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), la Delegación del Gobierno y la Unidad Militar de Emergencias (UME), según ha informado la Consejería regional de Política Territorial en nota de prensa.

En la reunión se ha informado de las actualizaciones realizadas en los protocolos establecidos en el INFOCA en caso de producirse un incendio forestal, así como de los medios y recursos con los que contarán las islas para esta campaña y que superan los 2.600 efectivos, unos 100 más que en 2025.

Asimismo habrá 202 autobombas forestales y 19 medios aéreos. Además la principal novedad para esta campaña es la incorporación de un tercer helicóptero EIRIF, que estará compartiendo base con el del GES en El Hierro.

También este año se incorporan tres autobombas forestales ligeras, con capacidad de 2.300 litros, de la mano de los EIRIF, dependientes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, a lo que se sumarán 23 drones, seis pertenecientes al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y 17 a los EIRIF, para reforzar la vigilancia y la prevención.

Los drones, explican, tienen cámara térmica, utilizadas principalmente en incendios forestales para la localización de puntos calientes durante la noche y en apoyo al personal de tierra para facilitar la localización y remate de dichos puntos.

El consejero regional de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha subrayado que la preparación frente a los incendios forestales "no empieza cuando se declara un fuego, sino mucho antes, con planificación, coordinación y prevención durante todo el año".

En este sentido, expuso que ese es el trabajo que se viene "reforzando en Canarias", ya que la "prioridad es proteger" a las personas, el territorio y los espacios naturales de las islas, para lo que dijo "es fundamental" mantener una respuesta coordinada entre todas las administraciones y "seguir mejorando" la capacidad de anticipación.

Miranda resaltó que los incendios forestales son una "amenaza cada vez más compleja" debido al contexto climático actual, por ello la necesidad de tener "medios y personal especializado", además de "avanzar en prevención, tecnología y concienciación ciudadana".

"La experiencia de los últimos años nos ha demostrado que la rapidez en la detección y en la intervención es determinante. Cada minuto cuenta y por eso seguimos apostando por mejorar la coordinación y los sistemas de vigilancia", apuntilló.

En la reunión también se acordó la necesidad de seguir impulsando ejercicios del uso de las comunicaciones entre los recursos de las distintas administraciones, así como de simulacros que permitan chequear la coordinación de todas las administraciones implicadas. El año pasado solo se activó el INFOCA de forma preventiva.

Asimismo se informó de que entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2025 se contabilizaron 41 conatos de incendio, 39 de ellos con una afectación menor a una hectárea, siendo el 88% en superficies de vegetación herbácea, el 10% en zona no arbolada y un 2% en zona arbolada.

Destacó que la "coordinación y la rápida" actuación de todas las administraciones involucradas "evitaron que estos incidentes fueran a mayores".