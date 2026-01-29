El campo en Canarias pide respetar el POSEI y advierte de que de lo contrario serán otros los que decidan qué se come

Concentración del sector primario frente a la Delegación del Gobierno en Canarias para protestar contra el borrador del marco financiero plurianual europeo en el que se busca incluir el POSEI en la PAC - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector primario en Canarias ha salido este jueves a la calle para pedir que en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea (UE) se respete la singularidad de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) manteniendo el POSEI y no incluyéndolo dentro de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de cada Estado, ya que si esto sucede serán otros los que decidan qué se come, cuándo se come y a qué precio se paga.

En una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, se han dado cita representantes de las organizaciones profesionales agrarias ASAGA Canarias, COAG Canarias, UPA Canarias y PALCA junto a las sectoriales ASOCAN, ASPROCAN, TROPICAN y FEDEX, que han simulado un entierro de los tres subsectores: agricultura, ganadería y pesca, como muestra de lo que puede suceder si se hace realidad la política europea que se negocia al respecto.

Además han contado con el apoyo de representantes institucionales del Gobierno de Canarias, con la presencia del director general de Pesca, Esteban Reyes, así como del Cabildo de Gran Canaria con el presidente insular, Antonio Morales, además de alcaldes de municipios de la isla como Tejeda, Mogán o Agüimes, entre otros.

Al respecto, el portavoz de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), Gustavo Rodríguez, ha indicado que Europa acaba de poner al sector primario "en un callejón sin salida con el nuevo marco financiero plurianual" donde recoge que el POSEI, que son los instrumentos que tienen las RUP dentro de la política agraria comunitaria como marco diferenciado, con otra serie de costes, de logística, otra realidad, se incorpore a la PAC de cada Estado.

Sin embargo, subrayó que "esto no puede ser" porque va "contra" el artículo 349 del Tratado de Unión Europea, en el que se recoge que las RUP "tienen que ser tratadas con singularidad", y además "contra su propia norma" de funcionamiento de la UE.

Rodríguez ha añadido, además, que si se hace realidad lo que recoge el borrador del marco plurianaul financiero de Europa, el problema "va a ser para Canarias en general", ya que advirtió que "serán otros los que decidan" qué se come, cuándo se come y a qué precio se paga. "La poca soberanía alimentaria que tenemos a día de hoy la vamos a perder", apuntilló.

CUESTIONAN LAS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA

Por otro lado, reprochó que "todos los acuerdos comerciales que firma la UE son siempre, siempre para que el caballo ganador", en relación a la industria del centro norte de Europa --maquinaria, automoción, fertilización, medicamentos--, mientras que consideró que la Europa del sur, que es donde tradicionalmente se ha establecido la agricultura y la ganadería, "es lo que se usa de moneda de cambio", y buscan zonas donde las condiciones laborales y de producción que "no tienen nada que ver" con España.

Agregó que si les dicen que tienen que competir con eso con unas cláusulas de salvaguarda, cuestionó que se cumplan, ya que recordó que esto ocurrió cuando se firmó el acuerdo con Marruecos para el tomate y "prácticamente ha desaparecido de Canarias, solamente queda en la isla de Gran Canaria cinco empresas produciendo y en península, que ellos pensaban que no, que iban a permanecer el 40% del tomate desaparecido y seguirá desapareciendo".

REPROCHE A LOS EURODIPUTADOS ESPAÑOLES

Por su parte, la presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, reprochó a los eurodiputados españoles --socialistas y populares-- el voto a favor del acuerdo de Mercosur, "olvidando el sector primario español", y avisando que se volverán a ver en las urnas.

"A todos ellos --eurodiputados españoles-- decirles que en las urnas nos volveremos a ver, que se olvidan del sector primario, que se olvidan de las zonas rurales y que a nosotros nos dan un discurso y a la ciudad y a otros sitios les dan otro discurso diferente", apuntilló para agregar que mientras ellos se adaptaron al relato de lo que escuchaban, los franceses "votaron todos en contra de Mercosur, a favor de su sector primario".

Para Delgado, Europa "se ha olvidado de su gente, se ha olvidado de su seguridad alimentaria, se ha olvidado de su sector primario y, eso, más tarde o más pronto se va a notar".

Asimismo la presidenta de COAG Canarias, María del Carmen Pérez Castellano, avisó de que "en pocos años" si no se lucha, "el campo va a desaparecer", recordando la importancia que tuvo en momentos como el de la pandemia.

Por ello, pidió a los ciudadanos que se acuerden de que el sector primario es "esencial e imprescindibles", al tiempo que ha solicitado el apoyo de la sociedad para que compren productos elaborados en Canarias "libres de fitosanitarios".

En relación con ello, el representante de la Unión de Pequeños Ganaderos y Agricultores (UPA) de Canarias, Jorge Pelayo, apuntó que están "jugando con la salud alimentaria de la población", ya que mientras para el sector primario de la UE se les "exige una serie de condiciones", con las que aseguró les "han ahogado durante un montón de años en el cumplimiento de la reglamentación con la Agenda 2030", los productos que vienen de fuera, lo hacen "con tóxicos que están prohibidos en España y en la Unión Europea desde hace más de 10 años".

Finalmente, el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, presente en la concentración, indicó que "hay que pelear hasta la extenuación para que Europa, en este caso, y el resto de componentes de la Unión Europea, se den cuenta de que esto no puede ser así", subrayando que las cláusulas espejo "tienen que cumplirse".

Además, dijo, de "todo lo que conlleva también el fondo en el que se regula tanto la agricultura, la pesca y la ganadería", que "no se modifique y permanezca como está con la diferenciación que existe para las RUP".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, también presente, se pronunciaba en la misma línea, apuntando que "hay que pelear" para salvar un sector "absolutamente imprescindible para la supervivencia de un territorio aislado" como Canarias.

Para Morales "es inconcebible" que la realidad insular, la realidad ultraperiférica para Europa, "no se tenga en cuenta a la hora de garantizar que un territorio archipielágico" se vea "perseguido" por las propias autoridades europeas al afrontar convenios con el exterior y modificar las bases sobre las que sustentan el sector primario o acometer medidas medioambientales sin que el sector "se pueda adaptar"