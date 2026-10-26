'Campus América' aborda la migración de ida y vuelta entre Canarias y Venezuela: 84.000 venezolanos residen en las islas

Seminario del Campus América sobre la migración venezolana - ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La profesora Dora Dávila Mendoza, de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, ha disertado este lunes en 'Campus América' sobre conceptos como diáspora e identidad referidos al proceso migratorio que relaciona desde mediados del siglo XX a Canarias con Venezuela y que ahora se ha intensificado en camino contrario, con unos 84.000 venezolanos residiendo en las islas.

Con un enfoque que incorpora matices antropológicos al análisis puramente histórico, la docente propuso un marco metodológico que permite extrapolar ideas generales sobre el fenómeno de la movilidad humana a partir de casos particulares, analizados a partir de archivos familiares.

Dávila Mendoza ha sido la primera ponente del seminario titulado 'La emigración venezolana a Latinoamérica y España. El caso canario', que se desarrolla desde este lunes hasta mañana martes en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, coordinado por las profesoras e investigadoras Carmen Ascanio y Bárbara Rostecka, ambas del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna.

La conferencia, titulada 'El bucle del tiempo. Diáspora, identidad e historia circular: el espejo histórico entre el archipiélago canario y Venezuela' expuso que en el caso de la migración Canarias- Venezuela la historia no avanza en línea recta, sino en círculos, no es una historia de partidas y retornos definitivos, sino un bucle incesante de idas y venidas.

"Los canarios llevaron en su maleta sus recuerdos, sus giros idiomáticos y sus lamentos. En la Venezuela acogedora generaron una nueva identidad mestiza. Y varias décadas después, el espejo ofrece una imagen reflejada", cuando son ahora los y las venezolanas quienes vuelvan a las islas desde donde salieron sus abuelos y padres, destacó.

En opinión de Dávila Mendoza, el proceso migratorio no puede explicarse únicamente a través de la frialdad de la estadística y el dato propios de la historia, pues es necesario incorporar aspectos más antropológicos para analizar la memoria afectiva que ayuda a configurar la identidad en un proceso de diáspora.

Por ello, señaló que desde ese punto de vista, la gastronomía y la cocina supone la primera memoria de resistencia de la población migrante, que seguramente modificó parte de sus atributos personales para adaptarse al nuevo contexto, pero permanece fiel a los sabores y olores de su tierra natal.

"Los recetarios familiares son verdaderos focos de supervivencia de identidad. Cada guiso es un acto político de afirmación identitaria porque la gastronomía es el puente más honesto y duradero entre ambas orillas del Atlántico", indicó.

El fenómeno migratorio venezolano es de una magnitud considerable en España, con unas 84.000 personas de dicho origen residiendo en Canarias, lo cual sitúa a esta comunidad autónoma entre las tres españolas que acogen a más migrantes de ese país.

Sin embargo, esos fríos guarismos no sirven para explicar otras realidades de la migración, como la homologación de titulaciones y saberes y la lucha contra la desigualdad.

En esos ámbitos, cuando fallan las instituciones, cobran importancia las redes informales que sirven como apoyo contra fenómenos como la xenofobia y la agorafobia.

"Los migrantes son convertidos en chivos expiatorios de mucho problemas, pero la respuesta no puede ser el repliegue", comentó.

La ponente puso cara al fenómeno de la migración a través del relato de Andrés del Rosario, un agricultor de Icod de los Vinos nacido en Icod de los Vinos que, al cumplir dieciocho años se convirtió en desertor del servicio militar y recaló en Caracas, donde comprendió que su identidad podía ser líquida y moldeable.

CONSTRUIR UNA NUEVA IDENTIDAD

A partir del archivo fotográfico familiar de este hombre que trabajó en el transporte y la restauración y, según algunas fuentes, fue el primer repartidor de carbón de la capital venezolana, Dora Dávila explicó el proceso de adaptación que experimentan las personas que recalan en otros lugares, de tal modo que terminan construyendo una nueva identidad.

La migración es, pues, también un proceso de reinicio, señaló en una nota de la ULL.

Carmen Ascanio, una de las codirectoras del seminario, explica que el objetivo perseguido con esta actividad es abordar la emigración e inmigración tanto venezolana como española, partiendo de la nacional de todas las provincias --aunque con especial afluencia canaria-- en los años 40 y 50 y el proceso contrario desde hace quince años, cuando alrededor de 2015 siete millones de personas salieron de Venezuela para asentarse por toda Europa.

"Aunque aquí nos parece que han emigrado sobre todo a España, no es así, en torno a un 80% aproximadamente ha terminado en otros países de América Latina como Perú, Ecuador, Chile y, sobre todo, Colombia, que es el país donde más venezolanos hay", explicó.

Precisamente, hoy iba a participar como ponente inaugural del seminario la profesora de la Universidad Católica Andrés Bello Anitza Dolores Freitez Landaeta, para hablar de la inmigración venezolana en Chile, el país protagonista de la edición 2026 de Campus América, pero finalmente no ha podido acudir a la cita a causa de un percance personal.

En total, participarán en este seminario de dos días más de una decena de investigadores de la Universidad de La Laguna e instituciones venezolanas.

Ascanio recordó que la presencia de población de origen canario en Venezuela es considerable, superando a la procedente de otras comunidades como Galicia y Asturias, que son las siguientes en relevancia cuantitativa.

FUERTE PRESENCIA DEL ASOCIACIONISMO CANARIO EN VENEZUELA

La socióloga destacó también el asociacionismo canario en Venezuela, con más de 80 asociaciones isleñas en el país latinoamericano.

También remarcó la problemática de los hijos y nietos de esa primera oleada canaria, que no siempre tuvieron nacionalidad española por diversos problemas, una situación solventada recientemente gracias a la leyes de Memoria Histórica y, posteriormente, Memoria Democrática.

Este dato es muy relevante para determinar el retorno a España de esta población, que diferirá mucho según se tenga o no la nacionalidad, e influye además en los procesos de integración, las posibilidades de trabajo y otros factores.

"En Canarias se ve dónde se ubica en diferentes áreas ese tipo de población, que en muchas casos no son emigración, sino retorno porque, aunque hayan sido nacionalizados en Venezuela y nunca hayan pisado Canarias, se les considera españoles. Es una situación bastante compleja que debe abordarse desde diferentes vértices", destacó.

Según Ascanio, todo ese proceso circular migratorio no ha propiciado únicamente una movilidad física, "nos ha ha dado una movilidad simbólica y cultural, aquí arepas ha habido desde los años 60, del mismo modo que Venezuela tiene el fororo, que viene a ser gofio".

A su juicio, ese trasvase de patrimonio cultural es "básico" para entender que aquí no se considera "extraños" a los venezolanos.