Canalink impulsa a Tenerife como 'hub' de telecomunicaciones con un plan de inversión de casi 70 millones

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (c), en la presentación del nuevo plan de inversión de Canalink - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canalink, empresa pública del Cabildo de Tenerife, ha presentado este viernes su plan de inversión, que crece un 60% hasta los 69,8 millones, y que convertirá a la isla en un 'hub' de telecomunicaciones que fortalecerá la conectividad con Europa y África occidental a través de una red de cables submarinos.

Los detalles de este plan fueron expuestos en rueda de prensa por la presidenta, Rosa Dávila, el consejero de Innovación, Juan José Martínez, el consejero delegado de Canalink, Rubén Molowny y el director del Instituto de Energías Renovables, Carlos Suárez, quienes incidieron en el carácter de Tenerife como "aeropuerto" de la conectividad que permite captar y atraer inversiones.

La estrategia de Canalink no se limita solo a la construcción de los cables submarinos sino que integra también la investigación científica y la sostenibilidad en sus proyectos, generando sinergias con el sector académico y promoviendo una economía verde y digital.

El proyecto más relevante es 'Ring', que con un presupuesto de 35 millones --de los que 23 millones los cubre la Comisión Europea-- tiene el objetivo de dar más seguridad en la conectividad a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Esta infraestructura, cuyas obras arrancarán en el segundo trimestre del próximo año, permitirán romper la dependencia del operador dominante, y una vez que acaben los trabajos --en torno a tres meses--, se aprovechará para ampliar un nuevo ramal hacia el sur de la isla con una inversión de 4,8 millones facilitada por el Gobierno central vía subvención directa.

El proyecto 'Tarfaya', con un presupuesto de 12 millones --de los que siete proceden de fondos europeos-- prevé conectar el proyecto Base4 con el sur de Marruecos, y el proyecto 'Hierro' conectará Granadilla con el Tamaduste con un cable de más de 200 kilómetros para mejorar la conectividad de la 'isla del meridiano' con Tenerife y Europa.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto total de 18 millones, de los que 13 proceden de recursos comunitarios, y la intención de la compañía es extender en el futuro iniciativas similares a La Gomera y La Palma.

En la planificación de la compañía se espera que estos proyectos estén culminados a finales de 2017.

En paralelo, Canalink mantiene un proyecto de desarrollo estratégico en Mauritania con un acuerdo con el operador Mattel que consolida a la empresa como líder de las telecomunicaciones en África occidental y también trabaja, junto a la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), en el uso de cables para estudiar la biodiversidad marina.

LA EMPRESA ACABÓ CON EL "MONOPOLIO"

Dávila ha resaltado el valor de Canalink como "empresa 100% Cabildo" y la "visión extraordinaria" que se tuvo hace 15 años para lanzar una compañía que acabó con el "monopolio" existente hasta el punto de convertirse en el segundo operador de España.

Ha comentado que el cable submarino es una "infraestructura crítica", lo mismo que el superordenador, lo que permite tener "competitividad" en la gestión y velocidad de datos y captar empresas extranjeras porque tienen la "seguridad" del suministro tecnológico.

Martínez ha detallado que la empresa pone a la isla a la "vanguardia" tecnológica con 11 cables y más de 3.000 kilómetros, como principal proveedor de servicios en Mauritania o como copartícipe en consorcios internacionales.

Además, ha indicado que es un "caso de éxito" al captar fondos en concursos internacionales, incidiendo también en que es una compañía "rentable" cuyos beneficios se reinvierten en la mejora de la red.

David Suárez ha comentado que este plan es el más ambicioso de la historia de la empresa, que ha incrementado en casi un 30% la cifra de negocio en los últimos diez años hasta los 20,5 millones, y ahora está abierta también a explorar usos complementarios de la red de cables dado que su precisión es "muy alta" para analizar el lecho marino.

Ha incidido también en que la compañía ha sido "motor de cambio" al acabar con el monopolio anterior y rebajar costes hasta en un 70%, lo que ha implicado la entrada en las islas con fuerza de Orange o Vodafone.