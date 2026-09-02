'Canarias, 1500 Km De Costa' Abre El Plazo De Inscripción Para Sus Charlas Sobre Prevención De Ahogamientos - CEDIDO POR 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Canarias, 1500 Km de Costa' ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para el curso escolar 2026/27 de las charlas formativas/informativas y de sensibilización que realiza su promotor, Sebastián Quintana, sobre prevención de ahogamientos.

Según ha informado la asociación en un comunicado, las mismas están dirigidas a centros educativos, entidades sociales, federaciones, clubes y asociaciones deportivas de todo el archipiélago y se puede realizar la solicitud a través del correo electrónico canarias1500kmdecosta@gmail.com o vía telefónica/whatsapp en el número 680213646.

Durante el curso pasado, más de 3.600 estudiantes participaron en las charlas de concienciación y sensibilización mientras que en los últimos diez años han sido cerca de 28.000 las personas que tanto en Canarias como en distintos puntos de España u otros países, han aprendido claves y nociones básicas para saber cómo actuar y/o prevenir situaciones de riesgo en el agua con esta serie de conferencias participativas.

'Canarias, 1500 km de Costa' es una iniciativa patrocinada por el Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes (Consejería de Educación del Gobierno de Canarias), con la colaboración de las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.