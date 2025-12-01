Canarias abonará desde ya 40 millones en ayudas del volcán de La Palma e intentará llegar a los 100 antes de diciembre

Archivo - La consejera canaria de Presicencia y Justicia, Nieves Lady Barreto - CONSEJERÍA CANARIA DE PRESIDENCIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha anunciado este lunes que tiene expedientes revisados de valoración de fincas afectadas por el volcán de La Palma por importe de más de 40 millones de euros, para los que empezará con el procedimiento de abono esta misma semana.

Además, confía en poder meter la directa y llegar a agotar los 100 millones de euros previstos de remanentes de las cuentas públicas del Ejecutivo autonómico. Así lo ha explicado en declaraciones a los medios después de una reunión con los plataneros de La Palma en la que también ha tomado parte el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y que ha tenido lugar en la capital grancanaria.

"Nosotros tenemos ya preparados, porque lo hemos hecho en estos meses, expedientes por más de 40 millones de euros en fincas, que podríamos estar firmando órdenes a partir de hoy, que nos posicionen el dinero esta semana", detalló la consejera.

Todo ello porque el Consejo de Ministros autorizó este pasado martes al Gobierno canario para el gasto de 100 millones de euros con cargo al superávit del Ejecutivo autonómico, que irán destinados a reparar los daños producidos en fincas agrarias a causa del volcán y las compensaciones para la construcción de infraestructuras de fincas expropiadas.

A continuación, relató Barreto, quedan por "terminar de preparar" otros muchos expedientes, a falta en algunos casos de detalles o documentación.

Es por eso que la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma) comunicará a sus asociados así como a los afectados a los que pueda comunicarse para indicarles que vayan a las oficinas de Gesplan para revistar y completar los expedientes de sus fincas.

"Yo creo que, por una parte es una muy buena noticia que podamos disponer de 100 millones, la parte agridulce es que los 100 millones no son de quien correspondía, que era el gobierno de España", lamentó la consejera.

EL GOBIERNO CENTRAL ADEUDA 200 MILLONES Y PRONTO SERÁN 300

Barreto incidió en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue "adeudándonos los 100 millones del 2024, los 100 del 2025 y ya dentro de nada, los 100 del año 2026".

En ese sentido, se sintió satisfecha de empezar al menos a ofrecer una "solución después de dos años esperando por los fondos del 2024 del Estado; una solución a los plataneros para que puedan empezar a sembrar fincas y cosechar y además vivir de eso, que es lo que quieren".

Las valoraciones realizadas por la consejería en la anterior legislatura cifraban en 44,06 euros el metro cuadrado, una cifra que la consejera reconoció que en muchos casos no va a dar para volver a poner cultivos en marcha, aunque avanzó que a esto seguirán otras ayudas con las que esperan llegar al importe completo.

"Así, hay que añadirle las infraestructuras perdidas desde depósitos de agua a los cuartos de aperos o a las infraestructuras mayores que pudieran tener, y todo eso se valora dentro de las infraestructuras agrarias y de los pagos agrarios", incidió. Se estima que los pagos se complementen con fondos del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC).

LOS AGRICULTORES PODRÁN EMPEZAR A COBRAR ESTE MES DE DICIEMBRE

Los agricultores, explicó la consejera, podrán empezar a cobrar "a lo largo de este mes", después de que se firmen las órdenes de pago. Tras ello, en dos o tres días se les empezaría a notificar el pago a cada agricultor y tienen cinco días para pasar por la oficina, aceptar la notificación y el pago, que tardaría unos 5 días.

Hernán Rodríguez Lorenzo, representante de Asepalma, se declaró satisfecho, aunque preocupado de que "queden expedientes por detrás" y que "unos cobren y otros no".

Cifró en casi 400 las familias que están pendientes de estas ayudas, a las que pidió que "vayan a la oficina de Gesplan y que revisen sus expedientes; que lo miren y actualicen porque el que no tenga un papel no va a cobrar", sentenció.