Canarias activa su plan de vigilancia frente al calor, que dejó 130 fallecimientos en 2025 por altas temperaturas

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección general de Salud Pública, ha presentado este lunes la campaña de prevención de riesgos para la salud de la población diseñada para este verano de 2026 y el nuevo Plan Autonómico de Vigilancia y Prevención Frente al Calor, adaptado a la realidad geográfica del archipiélago.

En 2025, el archipiélago registró 130 fallecimientos atribuibles al calor. El máximo anterior se registró en 2023, cuando las islas alcanzaron los 115 fallecimientos por las altas temperaturas, según ha concretado el departamento regional en una nota de prensa.

También en 2023, un total de 246 personas fueron atendidas en servicios de Urgencias por el calor, mientras se registraron hasta 57 hospitalizaciones urgentes por ese mismo motivo, por lo que el Gobierno de Canarias difundirá durante todo el verano mensajes sobre prevención de riesgos para la salud en la temporada estival.

Recuerda el Gobierno de Canarias que el cambio climático está intensificando los episodios de calor extremo en todo el mundo, con consecuencias documentadas sobre la salud pública. Canarias, por su singularidad climática, demográfica y turística, requiere un plan específico, coordinado y con base epidemiológica local.

Asimismo, el Plan de Vigilancia y Prevención frente al Calor es el instrumento de prevención, planificación y coordinación sanitaria de la Dirección General de Salud Pública cuyo objetivo es reducir el impacto sobre la morbimortalidad asociado a las altas temperaturas.

Para ello, el Plan articula funciones esenciales a partir de un sistema de alerta temprana y otro de vigilancia de los efectos, entre ellas la de calcular diariamente con carácter predictivo el nivel de riesgo para la salud en cada zona de MeteoSalud del Archipiélago, así como alertar a todos los organismos implicados y a la ciudadanía del nivel de riesgo detectado mediante un sistema de avisos categorizado.

También prevé coordinar la respuesta de las administraciones y entidades que intervienen en la protección de la población vulnerable, además de evaluar el impacto del calor sobre la morbimortalidad y mejorar el Plan de forma continua.

EL PLAN CANARIAS, EN DETALLE

En relación a las zonas de MeteoSalud, los niveles de aviso y riesgo asociado se estiman para 16 zonas (anteriormente se calculaban para 13, y en el Plan Nacional de 2026, también). Afecta, asimismo, a las dos islas capitalinas por su orografía y concentración de población en los 4 núcleos principales (S/C de Tenerife, S. Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de GC y Telde,) que funcionan como unidades operativas independientes.

Por su parte, el comité técnico intersectorial reúne a diferentes administraciones que intervienen en la fase operativa del plan para que las actuaciones alcancen a la población con más factores de vulnerabilidad: Área de Asuntos Sociales, Educación, Actividad Física, Trabajo, Transición Ecológica, AEMET y Emergencias. Las reuniones son en pre y postemporada, y cuando el aviso sea nivel 3.

Sin embargo, el periodo de vigilancia epidemiológica se establece durante todo el año, frente al Nacional en el que se activa el plan desde el 15 de mayo a 30 de septiembre con cierta flexibilidad.

SOBRE LA CAMPAÑA

A través de un vídeo, un audio y diversas piezas para su difusión digital en medios y redes sociales, la campaña recuerdan las principales recomendaciones que son fundamentales para evitar riesgos para la salud durante la temporada estival. En el vídeo, los miembros de una familia pasan realizan actividades propias del verano manteniendo las prevenciones fundamentales: hidratación frecuente, protección frente a la radiación solar, alimentación saludable y sostenible y prevención de accidentes en playas y piscinas.

Además, todas estas recomendaciones básicas se desarrollan y completan en el canal cansariasaludable.org, con un acceso directo verano 2026 que permite el acceso libre y descarga a 36 piezas informativas, adaptadas a formatos de infohgrafía, A3, Pantallas, y difusión a través de dispositivos móviles.

Durante el verano, las redes sociales de canariasaludable.org (Faceboook, X, TikTok, YouTube, Bluesky, Instagram, y también a través de mensajería instantánea, vía Telegram y WhatsApp) difundirán todos los contenidos de la campaña, con el fin de llegar a toda la población del archipiélago.

En esta campaña se incluyen contenidos realizados en coordinación con Comunicáncer, proyecto de I+D+I financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación que cuenta, entre otros, con la colaboración de la Universidad de La Laguna, y que está dedicado a la investigación y mejora de la comunicación sobre el cáncer de piel.

Un ejemplo de esos contenidos novedosos son las piezas infográficas específicas dirigidas a población adolescente, tanto chicas como chicos, cuya percepción de riesgo el daño solar por radiación UV requiere un abordaje diferente al habitual, y que no suelen protagonizar las campañas de protección solar.