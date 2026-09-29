Canarias activa el PLATECA en prealerta por contaminación marina en Lanzarote al hundirse un buque pesquero

El Gobierno de Canarias activa el PLATECA en prealerta por contaminación marina en Arrecife (Lanzarote) - GOBIERNO DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 29 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha declarado la situación de prealerta por episodio de contaminación marina, a partir de las 14.00 horas de este martes, 29 de septiembre, tras hundirse un buque pesquero que estaba atracado en el puerto de Arrecife.

El buque pesquero Monte Arballu, que se encontraba atracado en el muelle de cruceros de Naos, en el Puerto de Arrecife, dispone de un depósito con unos 10.000 litros de gasoil y se ha detectado próximo al mediodía de este martes una mancha de combustible de aproximadamente 30 x 15 metros.

Por ello, según ha informado la Dirección general de Emergencias del Gobierno de Canarias en nota de prensa, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha activado el Plan Interior Marítimo (PIM) en fase de Emergencia a las 13.05 horas, procediendo al despliegue de dos barreras anticontaminación.

Al respecto, se indica que ante el "escaso calado existente" en la zona, se están valorando y realizando actuaciones para el reflotamiento del buque.

Asimismo informa que por parte de Capitanía Marítima también se ha activado el Plan Marítimo Nacional (PMN) en fase de Alerta a las 13.27 horas.

Si bien, se matiza que actualmente la mancha de combustible está localizada y contenida dentro de las barreras anticontaminación desplegadas, pero se ha decidido declarar la situación de prealerta del PLATECA para hacer seguimiento de la emergencia, coordinar entre las administraciones y organismos intervinientes, así como tener disponibilidad preventiva de los recursos que pudieran resultar necesarios.

En estos momentos se han visto afectados por esta situación de contaminación marina el puerto de Arrecife y entorno marítimo próximo, así como el término municipal de Arrecife.