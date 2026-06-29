Canarias activa la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha decidido activar desde las 14.00 horas de este lunes, 29 de junio, la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en la isla de Gran Canaria a partir de 400 metros de altitud.

Según informa el Gobierno regional, se trata de una medida adoptada en base a la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

En concreto, se espera un episodio de calor de corta duración pero de elevada intensidad con inicio durante la jornada de este lunes y con tendencia a remitir a partir del jueves 2 de julio.

Las temperaturas máximas alcanzarán de forma general los 35ºC pudiendo superarse especialmente en las zonas de interior orientadas al sur y oeste, así como en el litoral sureste y no se descarta que puntualmente se alcancen los 40ºC.

Por su parte, la humedad relativa será inferior al 30% hasta aproximadamente los 2.000 metros de altitud, favoreciendo unas condiciones muy favorables para la propagación del fuego.

Finalmente, de acuerdo con el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPIF) de AEMET, se prevén valores de riesgo Alto en zonas puntuales de las masas forestales de Gran Canaria, alcanzándose a partir del martes, 30 de junio, valores de riesgo muy alto en amplias zonas de la isla.