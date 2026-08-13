Canarias activa la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha activado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales desde este jueves, 13 de agosto, en Gran Canaria y Tenerife mientras que en las islas occidentales se mantiene la prealerta que ya estaba vigente.

A esto se suma la declaración de la prealerta por temperaturas máximas en Tenerife y Gran Canaria a partir de las 11.00 horas de este jueves, según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.

Se trata de decisiones que se han tomando en función de los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles, y en aplicación de los planes especiales de protección civil y atención a las emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

En concreto, la previsión meteorológica apunta a un nuevo episodio de altas temperaturas que afectará especialmente a las cumbres y medianías de las islas centrales del archipiélago, con mayor intensidad en aquellas vertientes orientadas al oeste, sur y este.

Mientras, en el caso de Gran Canaria, las máximas podrán superar de manera generalizada los 34 grados en las cumbres y el interior de la mitad suroeste, pudiendo alcanzarse los 37 grados de forma puntual y local.

Además, se sumará el viento de moderado a fuerte de componente nordeste a sureste en la mitad oriental de la isla, y noroeste a suroeste en la mitad occidental. En el norte será a partir de los 600 metros de altitud y en el sur por encima de los 400 metros.

Por su parte, en Tenerife se superarán de manera generalizada los 30 grados en todas las cumbres y medianías del oeste y sur de la isla, pudiendo alcanzarse, de manera más local, los 34 grados, con vientos de intensidad moderada y dirección variable en las zonas altas, aunque con predominio de la componente nordeste a sureste en medianías.

En este caso, se esperan valores de humedad relativa muy por debajo del 30% en todos los sectores de cumbres y medianías altas de las dos islas centrales. Esta situación llevará los valores de riesgo de incendio forestal a muy alto en ambas islas, según el índice IPIF elaborado por Aemet.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN

Con todo, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha instado a la población a que tome todas las precauciones necesarias ante el riesgo de incendio forestal.

Para evitar que se declare un incendio forestal, es fundamental no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Tampoco se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.

Asimismo, es imprescindible seguir las limitaciones que establezcan los diferentes cabildos y ayuntamientos, tanto en lo referido al acceso a la zona forestal como a los trabajos que se deben evitar realizar en estas zonas hasta que finalice esta situación de riesgo.

Con el objetivo de proteger las viviendas, es fundamental mantener una franja limpia y libre de vegetación seca y residuos a su alrededor, así como en las parcelas que están sin edificar.

Si se ve humo o fuego en el monte, se debe llamar inmediatamente al 112 e indicar la zona en la que se divisa el humo y el lugar desde el que se está viendo, entre otros datos, para activar rápidamente a los recursos de emergencias.

En cuanto al aumento de las temperaturas, es conveniente no realizar ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, manteniendo una adecuada hidratación y protegiéndose del sol en el exterior.

Finalmente, se recomienda hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol. Se debe tener especial cuidado con las personas mayores y los menores, que son más vulnerables ante estos episodios de calor intenso. Si toma medicación, consulte con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.