Canarias acuerda con Hacienda disponer de más de 1.300 millones adicionales con el nuevo sistema de financiación

Rueda de prensa del ministro de Hacienda, Arcadi España, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han alcanzado este lunes un acuerdo que, entre otras cuestiones, recoge que con el nuevo sistema de financiación autonómica la comunidad autónoma podrá disponer de unos 1.337 millones de euros adicionales entre los recursos derivados del mismo y los mecanismos complementarios previstos.

Clavijo ha indicado, en una rueda de prensa posterior al encuentro, que con este acuerdo se pone "fin a varios meses de negociaciones intensas" por parte de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de Canarias sobre cuatro ejes principales, tales como han sido la financiación autonómica, el cumplimiento de la Agenda Canaria, la utilización del superávit y la negociación del Decreto Canario.

En este sentido, ha calificado de "altamente positivo" el acuerdo para Canarias, apuntando que para apoyar este miércoles, 29 de julio, el nuevo modelo de sistema de financiación autonómica, desde el Gobierno canario se pedía dejar los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) fuera del mismo, cuestión que desde Hacienda se ha garantizado que "no" formarán parte del bloque de financiación.

A ello sumó otra línea también establecida como era que quedara resuelta la compensación vinculada al antiguo IGTE, evitando que estos recursos vinculados a la singularidad canaria se integren en la financiación ordinaria de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, apuntó que aunque el nuevo modelo de financiación, de ser aprobado, ajustaría una décima en la ponderación del componente de insularidad y determinados criterios vinculados al cálculo de la población ajustada, el acuerdo recoge que su impacto será compensado a través del Fondo de Dinamismo Económico y de otros mecanismos incluidos en la negociación, que permitirán corregir la posición inicial de las islas.

De esta forma, Canarias percibirá con el nuevo modelo 611 millones de euros del sistema de financiación, mientras que el Fondo de Dinamismo Económico aportará 726 millones de euros adicionales, a lo que se añade tres garantías fundamentales reclamadas por el Ejecutivo regional, tales como son que sus recursos sean de libre disposición para la comunidad, así como que tengan carácter indefinido y su liquidación se realizará mensualmente y de forma simultánea a la del sistema de financiación autonómica.

Esto, expuso Clavijo, permitirá que Canarias pueda destinar esos recursos en función de sus prioridades, especialmente al sostenimiento y mejora de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Además a estos mecanismos se suman otras mejoras vinculadas a la participación en el incremento de la recaudación del IVA y a las denominadas competencias no homogéneas que contribuyen a compensar el impacto de las variables menos favorables para el archipiélago.

Clavijo ha defendido la posición "clara y compartida" de Canarias en la negociación en cuanto a preservar íntegramente el REF, resolver definitivamente la cuestión del antiguo IGTE y mejorar la financiación, por lo que ha puesto en valor un acuerdo "positivo" en el que las reivindicaciones que se han planteando "han sido satisfechas por el Gobierno de España", resaltando que el nuevo sistema de financiación "es positivo y hace justicia" con el archipiélago.

Si bien, indicó que en los próximos meses la negociación con el Estado continuará para concluir con compromisos todavía pendientes, así como para avanzar en medidas que no puedan incorporarse inicialmente al Decreto Canarias y garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

En relación a cómo afecta este acuerdo con su socio de gobierno en el archipiélago, el PP, Clavijo ha subrayado que la postura del Gobierno de Canarias "es la que ha quedado plasmada hoy aquí y además la del Gobierno en su integridad" porque, ha defendido, desde el Ejecutivo autonómico el planteamiento ha sido "si es bueno para Canarias y, este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación", pues "obviamente" el Gobierno canario "va a estar a favor".

Al respecto, matizó que "no hay que mezclar la postura del Ejecutivo --regional-- con la de los grupos políticos", que en el caso del sistema de financiación tendrán que adoptar sus posiciones cuando llegue al Congreso de los Diputados.

Sí que ha admitido que en el caso de Coalición Canaria (CC) es un tema tratado y la posición "será favorable" en el Congreso de los Diputados cuando llegue.

CANARIAS "NO HA PEDIDO COSAS IMPOSIBLES"

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado la posición de Canarias en cuanto que se ha querido "sentar a negociar, no ha pedido cosas imposibles y no ha pedido cosas que perjudiquen a otras comunidades autónomas", frente a otros territorios, dijo, en el que las propuestas de sus presidentes autonómicos "ellos mismos sabían que eran inviables".

Para España los planteamientos realizados por Canarias son "razonables", ya que atienden a "circunstancias específicas" y "no perjudican a otras comunidades", lo que recalcó "es mucho". Además ha resaltado que no todos los territorios de España "son iguales, ni tienen las mismas características, ni la misma estructura, ni la misma posición geográfica", incidiendo en que desde el Gobierno de España se entiende y se atiende.

De esta forma, el ministro ha agradecido que Canarias de su "voto positivo" al nuevo modelo de financiación autonómica que se llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio, ya que ha afirmado que el objetivo del Gobierno de España es mantener el calendario previsto para sacar adelante el nuevo modelo de financiación.

Sobre las posturas de otras comunidades, España ha subrayado que el Gobierno de España "ha hecho" lo que le corresponde en cuanto a presentar el "primer modelo en 17 años, concreto y con una tabla de resultados por comunidades autónomas", lo que ha admitido tiene "sus dificultades".

Por contra, ha indicado, el Partido Popular "no ha presentado ninguno", por lo que dijo desconocer cuál es el modelo del PP, invitándoles a "reflexionar, a presentar un modelo alternativo si no les gusta el que ha presentado el Gobierno de España".

OTROS TEMAS

La reunión ha permitido tratar otros "aspectos importantes" como Real Decreto Ley para el archipiélago, cuya tramitación está prevista para finales de agosto o principios de septiembre, que va a permitir incorporar la bonificación del 60% del IRPF para residentes en La Palma y una aportación de 100 millones de euros para continuar impulsando la recuperación económica y social de la isla.

Además, añadió, de habilitar a Canarias para utilizar su superávit y los excesos de financiación pendientes de aplicar, que suponen unos 687 millones de euros, para emplearlos en proyectos de inversión en todo el territorio.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, avanzó que este martes, 28 de julio, se llevará a Consejo de Ministros varios acuerdos relacionados con Canarias como, citó, la concesión de 45 millones de euros del Plan Integral de Empleo, a lo que sumó la aprobación de la modificación presupuestaria de los 23,1 millones de euros de compensación al Gobierno de Canarias por las consecuencias de la guerra en el Oriente Medio.

Además indicó que se llevará un acuerdo que tiene que ver con distintas actuaciones en las islas para fortalecer el servicio energético, así como se autoriza la celebración de un contrato de obras del cierre del muelle de Ribera en el Puerto de Granadilla de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por un valor de 53,9 millones de euros, y otro acuerdo para un contrato de proyecto en el Puerto de La Luz por 45,3 millones de euros.

A ello, añadió, que también se llevará el plan de pobreza, sobre el que "hay compromiso" y son 30 millones de euros.