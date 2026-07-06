Canarias advierte a Andalucía de que "hay una ley en vigor" para la derivación de menores migrantes

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha advertido este lunes al Ejecutivo de Andalucía de que "hay una ley en vigor" que obliga a la distribución de menores migrantes no acompañados cuando una comunidad está en "contingencia migratoria", como es el caso del archipiélago.

"Seguimos en el mismo escenario, nosotros entendemos que hay una ley en vigor y que, por lo tanto, todas las comunidades autónomas del conjunto del Estado español están obligadas a dar respuesta", ha señalado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno al ser preguntado por el pacto de Gobierno suscrito entre PP y Vox que bloquea las derivaciones.

Sobre el papel del vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP), Cabello ha señalado que siempre ha sido "defensor en primera línea" de la reforma de la ley de extranjería al tiempo que ha precisado también que algunas comunidades autónomas "gobernadas por el PSOE" también han puesto "muchos impedimentos a la hora de aceptar estas solicitudes".

El portavoz del Ejecutivo ha indicado que se han encontrado con "muchos obstáculos a lo largo del tiempo" y se "han podido ir venciendo", incluso por mediación de los tribunales de justicia, que han dado la "razón" a las tesis del Gobierno.

"Estoy totalmente convencido, porque así lo ha sido desde el minuto uno, que el vicepresidente del Gobierno de Canarias es máximo defensor de la legalidad vigente y de esta distribución de menores migrantes no acompañados, cuando una comunidad autónoma como Canarias se encuentra saturada", ha señalado.