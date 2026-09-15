Canarias advierte a la UE de que la nueva estrategia para las RUP necesita recursos para que sea realidad

Consejo.- La plantilla de la Fundación Ideo recuperará el 5% del sueldo que le fue descontado en 2011, según el Gobierno - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha valorado este martes positivamente la nueva Estrategia de la Unión Europea para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), al considerar que supone un cambio "importante" en la manera en la que Europa entiende estos territorios, si bien ha advertido que su verdadero alcance dependerá de que las nuevas prioridades estén acompañadas de recursos suficientes en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

En una nota, el Ejecutivo canario ha considerado, asimismo, especialmente relevante que la Comisión Europea deje de contemplar a las regiones ultraperiféricas exclusivamente desde la perspectiva de sus desventajas estructurales y reconozca también "su valor como activos estratégicos" para Europa, por su posición geográfica, sus espacios marítimos, su biodiversidad y su potencial en ámbitos como la economía azul, la energía, la innovación, la conectividad, la seguridad o la cooperación con los países vecinos.

"Es probablemente uno de los cambios políticos más importantes de las últimas décadas en la relación entre Europa y sus regiones ultraperiféricas. Canarias no es solamente un territorio alejado al que hay que compensar por sus dificultades. Canarias aporta Atlántico, África, océano, biodiversidad, conocimiento y una posición geoestratégica fundamental para la Unión Europea", ha señalado el Gobierno de Canarias.

La nueva estrategia incorporaría además avances que Canarias considera "especialmente relevantes", entre ellos el compromiso de aplicar de manera más sistemática el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE y la aprobación, por primera vez, de un paquete normativo específico para adaptar legislación europea a las singularidades de las regiones ultraperiféricas.

DIMENSIÓN SOCIAL

El Ejecutivo autonómico destaca, además, la "mayor dimensión social" de la estrategia, que reconocería problemas como el desempleo juvenil, la pobreza, las dificultades de acceso a la vivienda y la salida de jóvenes cualificados, y plantea favorecer el derecho de las personas a permanecer y desarrollar su proyecto profesional en las regiones ultraperiféricas.

Para el Gobierno, este reconocimiento conectaría directamente con uno de los debates que el Archipiélago está planteando en Europa: el derecho a permanecer. "La condición ultraperiférica no puede terminar convirtiéndose en un factor de expulsión de nuestra propia población. Los jóvenes canarios tienen que poder construir su proyecto de vida en las islas y para ello cuestiones como el empleo, los servicios públicos o el acceso a una vivienda asequible son fundamentales".

El Ejecutivo regional valora especialmente que, por primera vez, la Comisión Europea reconozca el acceso a la vivienda como uno de los retos estructurales de las regiones ultraperiféricas y abra la posibilidad de adoptar medidas regulatorias específicas al amparo del artículo 349 del TFUE. "La singularidad de nuestros mercados, la escasez de suelo y las dificultades crecientes de acceso a una vivienda asequible requieren respuestas adaptadas a la realidad de cada territorio. Este reconocimiento debe traducirse ahora en instrumentos concretos, tanto regulatorios como financieros".

Pese a esta valoración positiva, el Gobierno de Canarias advierte de que el gran debate comienza ahora con la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. "La estrategia marca una dirección que compartimos. Ahora necesitamos que el presupuesto europeo permita recorrer ese camino. Sin recursos suficientes y específicamente adaptados a la realidad de las RUP será imposible desplegar las ambiciones que la propia Comisión ha puesto sobre la mesa", subraya.

El Gobierno canario considera "un paso adelante" que la Comisión se comprometa a mantener un tratamiento diferenciado para las RUP, incorporar sus necesidades en los futuros planes nacionales y regionales, reforzar la asistencia técnica y facilitar su acceso a programas europeos horizontales. Sin embargo, entiende que la propuesta financiera todavía presenta importantes "incertidumbres". La documentación analizada no establecería, asimismo, la obligatoriedad de capítulos específicos para las RUP en los futuros planes ni concretas dotaciones adicionales específicas de cohesión, entre otras cuestiones.

DEFENSA DE CANARIAS

De este modo, el Gobierno autonómico defenderá durante la negociación del próximo marco financiero que la singularidad reconocida políticamente a las RUP tenga también una traducción presupuestaria, evitando que estos territorios tengan que competir en condiciones de igualdad formal con regiones que no soportan sus sobrecostes estructurales.

"No tendría sentido que Europa reconociera ahora que las RUP son esenciales para su autonomía estratégica, su seguridad, su competitividad o su proyección global y que después no proporcionara los instrumentos financieros necesarios para desarrollar ese potencial. No queremos una estrategia para las RUP sin presupuesto para las RUP", ha añadido el Gobierno regional.

El Ejecutivo autonómico considera que la nueva visión europea abre una oportunidad especialmente importante para Canarias, que puede reforzar su papel como plataforma de Europa en el Atlántico y en sus relaciones con África, además de aprovechar las nuevas políticas comunitarias en materias como conectividad, energías renovables, economía azul, innovación, cooperación regional, vivienda o gestión de la presión migratoria. La estrategia contempla específicamente varios de estos ámbitos de interés para Canarias.

El Gobierno de Canarias defenderá también que el nuevo proceso de adaptación permanente de la legislación europea a las RUP permita avanzar en ámbitos donde las singularidades del Archipiélago requieren respuestas diferenciadas.

MIGRACIÓN

"El cambio de enfoque es importante y debemos reconocerlo. Europa empieza a entender que las RUP no somos únicamente territorios que necesitan solidaridad, sino territorios que aportamos valor a Europa. Ahora tenemos que conseguir que ese reconocimiento político se convierta en políticas, normas y recursos".

En materia migratoria, por último, el Gobierno subraya que la nueva estrategia reconozca la especial vulnerabilidad de las RUP ante la presión migratoria y la necesidad de reforzar la respuesta europea en sus fronteras exteriores. "La migración", apunta, "constituye una realidad estructural para algunas regiones ultraperiféricas y exige una implicación permanente de la Unión, con mecanismos específicos de financiación, acogida y gestión, así como una atención particular a los menores migrantes no acompañados".