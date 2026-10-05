Canarias alerta del aumento del 172% en las llegadas de migrantes durante septiembre, con 1.970 personas

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha alertado del aumento del 172% interanual que se ha registrado en la llegada de migrantes a las costas del archipiélago durante el mes de septiembre, con un total de 1.970 personas, principalmente en las islas de El Hierro y Lanzarote.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes, donde ha advertido de que la ruta migratoria atlántica "sigue abierta" y es "la más activa" del conjunto de la Unión Europea.

De igual modo, Cabello ha incidido en que estas llegadas representan un "drama humanitario" que no debe dejar de tenerse presente pese a que se haya convertido en una realidad habitual.

Además, el portavoz ha hecho especial hincapié en que, en lo que a la inmigración irregular se refiere, el Gobierno de España ha llegado "mal y tarde" a Ceuta, una situación que, a su juicio, también se ha producido en Canarias durante muchos años.

En este sentido, ha reclamado al Estado que aporte soluciones y dimensione el problema para que se active una política migratoria efectiva.