Canarias aprueba 230.000 euros para una campaña de divulgación científica sobre el riesgo volcánico

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes una modificación presupuestaria de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas que permitirá destinar 230.224 euros a una campaña de sensibilización dirigida a agentes sociales con el objetivo de reducir el riesgo volcánico en las Islas.

Según informa el Ejecutivo regional, con esta medida se concederá una subvención al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) para el desarrollo de actividades de difusión y formación orientadas a ampliar el conocimiento sobre los fenómenos volcánicos entre diversos colectivos ciudadanos.

"El expediente tiene como finalidad dar continuidad al apoyo que venimos prestando a las distintas acciones que impulsa Involcan, enmarcadas en su Estrategia de Reducción de Riesgos", señaló el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda.

La estrategia que desarrolla Involcan incluye un proyecto destinado a promover el conocimiento sobre los riesgos asociados a la actividad volcánica en las Islas.

Además, la iniciativa, de carácter científico y divulgativo, se articula a través de talleres dirigidos a distintos sectores --como los medios de comunicación, la comunidad educativa, representantes políticos, empresariado y otros agentes sociales--.

Los talleres, iniciados en mayo de 2025 y con continuidad prevista durante todo 2026, abordan el análisis de los riesgos volcánicos desde la perspectiva específica de cada colectivo participante.

Miranda recordó la importancia del papel de Involcan "como un organismo fiable, que realiza una tarea de vigilancia, estudio de la actividad volcánica y divulgación" y cuya importancia "se constató en episodios recientes como los ocurridos en El Hiero y La Palma".

Por este motivo, señaló que en los dos últimos años el Gobierno ha aprobado transferencias por valor de 731.668 euros para impulsar su labor de formación y concienciación a la población, así como para contribuir al mantenimiento de la red técnica de vigilancia.