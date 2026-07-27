Canarias aprueba una modificación de sus cuentas para destinar 200.000 euros a limpieza de pozos en La Graciosa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo canario ha aprobado este lunes, en Consejo de Gobierno, una modificación presupuestaria para destinar 200.000 euros a la limpieza de pozos y fosas sépticas en La Graciosa, con el fin de cumplimir su compromiso de financiar estos trabajos hasta la entrada en funcionamiento de la red de saneamiento y depuración de la isla.

El expediente, impulsado por las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, permitirá conceder una subvención al Ayuntamiento de Teguise para dar continuidad a estas labores, tras un primer acuerdo con el mismo objeto e importe aprobado en 2025, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

Al respecto, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que el compromiso del Gobierno de Canarias para resolver los problemas de abastecimiento y saneamiento de La Graciosa "está en marcha desde hace dos años".

Añadió que al tratarse de un territorio "especialmente sensible" desde el punto de vista ambiental, la tramitación ha sido "especialmente compleja, incluso después de declarar las obras de interés autonómico".

En este marco, la actuación del Gobierno canario se articula sobre dos proyectos para la isla. El primero, la sustitución de la tubería de abastecimiento, que comenzará tras el verano con una inversión de 3,8 millones de euros y está actualmente en fase de licitación.

Y el segundo proyecto contempla la implantación de la red de saneamiento y la recuperación de la depuradora de Caleta de Sebo. Este expediente está en tramitación y se prevé que pueda licitarse para iniciar las obras durante el primer semestre de 2027.

En relación con ello ha indicado que se ha trasladado a vecinos y comerciantes en la reunión celebrada el pasado jueves, en la que también se informó de la modificación presupuestaria aprobada esta mañana, que permitirá al Gobierno canario asumir los costes del vaciado de pozos y fosas sépticas hasta la entrada en funcionamiento del sistema de saneamiento y depuración.