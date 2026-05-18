Canarias aprueba el programa Hipoteca Joven, que permitirá financiar hasta el 95% de una primera vivienda

Consejo de Gobierno de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado la aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto de decreto por el que se regula el 'Programa Hipoteca Joven - Mi Primera Vivienda', que permitirá financiar hasta el 95% del valor de una propiedad.

Así lo ha dicho este lunes durante una rueda de prensa en la que explicó que el siguiente trámite será la solicitud del dictamen al Consejo Consultivo de Canarias como paso previo a la aprobación definitiva del decreto y a la puesta en marcha del programa.

En concreto, la iniciativa permitirá a jóvenes de entre 18 y 40 años acceder a financiación de hasta el 95% del valor de adquisición de su primera vivienda, superando así el límite habitual del 80% que suelen ofrecer las entidades financieras.

Al respecto, el consejero ha resaltado que el programa no establecerá límite de edad para familias numerosas o monoparentales.

El Ejecutivo desarrollará esta medida en colaboración con las entidades financieras adheridas, que asumirán la gestión directa de las solicitudes y la tramitación de las hipotecas.

Este programa supone un paso decisivo para facilitar la emancipación y el acceso a una vivienda digna a miles de jóvenes canarios que, pese a tener solvencia económica, encuentran dificultades para reunir el ahorro previo que actualmente exigen las entidades financieras.

REQUISITOS PARA ACCEDER

Por su parte, Rodríguez apuntó que entre los requisitos para acceder al programa se encuentra tener residencia legal y continuada en Canarias durante los dos años previos a la solicitud, no ser titular de otra vivienda, salvo determinadas excepciones, y destinar el inmueble adquirido a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de dos años.

Asimismo, el límite del patrimonio neto de la persona solicitante, o de cada una de ellas en caso de adquisición conjunta, no podrá superar los 150.000 euros.

Además, los ingresos de las personas solicitantes no podrán superar cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

En caso de adquisición por dos personas solicitantes, sus ingresos conjuntos no podrán superar la suma del límite establecido para cada una de ellas. Esta cantidad se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada menor a cargo. En el caso de las familias monoparentales, el límite de ingresos anterior se incrementará en un 70%.

En cuanto a las viviendas, deberán estar ubicadas en Canarias y tener un precio máximo de adquisición de 250.000 euros, sin incluir impuestos ni gastos asociados. El programa incluirá tanto viviendas nuevas como usadas, libres o protegidas de promoción privada.