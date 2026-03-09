Canarias apuesta una por estrategia coordinada para no "diluirse" en el nuevo marco plurianual de la UE

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha apostado por una estrategia coordinada con el resto de regiones ultraperiféricas (RUP) y sus estados miembro para que las mismas no se "diluyan" en la discusión del nuevo marco plurianual de la Unión Europea (UE).

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado a la presidenta de la UE, Ursula Von der Leyen, para solicitar que se mantenga la singularidad del POSEI para las RUP confirma lo que archipiélago venía esperando por parte del Estado.

"Viene a confirmar la conversación telefónica con el presidente Fernando Clavijo, donde le reclamaba y exigía que estuviera del lado de Canarias en la discusión del nuevo marco plurianual", observó Cabello.

De esta manera, el portavoz ha hecho especial hincapié en que Canarias no puede "diluirse" dentro del conjunto de la Unión Europea y ha entendido que las nuevas normas que se están impulsando "nos llevan camino de ello".

Por ello, el Gobierno de Canarias plantea una estrategia de manera coordinada con las otras ocho regiones ultraperiféricas y los tres estados miembros a los que pertenecen (España, Francia y Portugal).

Asimismo, Cabello señaló que del escrito del presidente Pedro Sánchez se puede concluir que están intentando organizar lo que había pedido Canarias, que era una reunión de los tres jefes de estado miembros en el contexto de algunas reuniones que va a haber en el marco de la Unión Europea en Bruselas.