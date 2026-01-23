Canarias asegura que "no" había "ningún" límite para remitir los expedientes de menores migrantes no acompañados

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha asegurado que "no" había "ningún" límite para remitir los expedientes de menores inmigrantes no acompañados que se acoge a la aplicación de la disposición adicional de la Ley de Extranjería, que afecta a los menores migrantes que ya estaban en el territorio y que deberían salir antes del 19 de marzo.

"No había ningún límite para remitir... ¿Se han leído ese Real Decreto Ley y los decretos posteriores? En ningún momento se habla de ese límite para remitir desde Canarias al Estado esos expedientes", apuntilló Delgado en declaraciones a los periodistas tras ser cuestionada por la rueda de prensa del ministro de Política Territorial sobre la evolución en la atención a menores inmigrantes no acompañados.

En esta rueda de prensa, Torres ha indicado que a 21 de noviembre, en el caso de Canarias se habían iniciado 704 expedientes, de los que ha habido 298 resoluciones de traslado y 133 archivados. A lo que agregó, además, que Canarias había enviado 432 expedientes, de los que el Gobierno de España "ha resuelto 431".

Sin embargo, Delgado ha querido matizar que "no son 400 expedientes los que se han enviado a las subdelegaciones del gobierno", sino que "son más de 700, casi 800 expedientes los que se han mandado" porque, dijo, están enviando alrededor de "unos 50, 60 expedientes semanales" a la Delegación del Gobierno en Canarias.

Delgado expuso que en el Gobierno canario a medida que tienen los expedientes preparados, con una serie de documentación, que es "muy amplia", con unos informes que donde se escucha al menor, se van derivando los expedientes.

Añadió que el Ejecutivo regional ha puesto "más personal" para todo esto, por lo que apuntó que el Estado "siga resolviendo su papel", mientras desde Canarias se derivan los expedientes y negociando con las comunidades autónomas, considerando que si el Gobierno central también negociara, ayudaría a "todos".

Señaló que si el ministro Ángel Víctor Torres y el equipo de su ministerio quieren colaborar deberían "colaborar con el Ministerio de Infancia para hacer que las comunidades autónomas acepten esas resoluciones de traslado" que es donde, afirmó, se están "encontrando las dificultades".

Muestra de ello, puntualizó, es que se ha llegado a los tribunales, donde el Tribunal Supremo le ha dicho a la Comunidad Autónoma de Madrid que "sí o sí tiene que acoger a esos menores migrantes". Delgado ha señalado que "aún entendiendo las posturas de las comunidades autónomas", que indican que lo que "les falta" es que les llegue la financiación para poder abrir los recursos nuevos, consideró que "la ley hay que cumplirla".

Para ello consideró que todos deben "remar en esa dirección" y "seguir con la lealtad institucional" que, matizó, Canarias ha tenido en "todo momento" con el Ministerio de Inclusión, con los menores asilados o con el Ministerio de Infancia en el desarrollo del Real Decreto Ley.

Además Delgado ha aprovechado para señalar que "no" se le olvide al Gobierno central que Canarias "ha sido una impulsora necesaria" para conseguir ese cambio normativo, de ahí que solicitó al Estado "esa misma lealtad" y que "colabore con Canarias" para que los menores extranjeros sean trasladados y que las comunidades "no" sigan "poniendo esas piedritas en el camino".

Respecto a la falta de información sobre la ejecución de los traslados que ha señalado Torres, la consejera canaria ha asegurado que desde el Gobierno regional se hacen "todos" los traslados en base a lo que "dice el Real Decreto Ley, que es al Ministerio de Infancia y Adolescencia", por lo que matizó que "si no hay una coordinación entre el Ministerio y el Estado", que "no" le pidan responsabilidades a Canarias.

"Yo hago mi trabajo como se estableció en una conferencia sectorial y como se estableció en los diferentes reglamentos que hemos estado haciendo. No me vengan a pedir explicaciones de cómo se trasladan a sus menores porque hemos hecho con el Ministerio de Infancia cómo se traslada a sus menores, un protocolo. Y nosotros lo estamos cumpliendo a rajatabla. Se le pide responsabilidad a otro, a mí no", ha concluido.