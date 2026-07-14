Canarias aumenta en un 41,1% las dietas por alojamiento y manutención por desplazamiento sanitario

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la Orden de la consejera, Esther Monzón, por la que se incrementan en un 41,18 por ciento las dietas por concepto de alojamiento y manutención para los pacientes y sus acompañantes cuando precisen recibir asistencia sanitaria en otra isla diferente a la de su residencia.

Esta medida, contemplada en los presupuestos regionales para 2026 entrará en vigor este miércoles, recoge una nota de la Consejería.

En virtud de esta actualización, que no se producía desde 2018, la dieta por concepto de alojamiento aumenta un 62 por ciento, al pasar de los 65,97 euros a los 106,94 euros por persona y día, mientras que la de manutención crece un cuatro por ciento, desde los 37,40 a los 39 euros por persona y día.

Esto supone un incremento total del 41,18 por ciento ya que de los 103,37 euros por persona y día en ambos conceptos se pasa a los 145,94 euros.

Además, según esta orden, en los supuestos de estancias ininterrumpidas de larga duración, la cuantía máxima de gastos de alojamiento y manutención a abonar por persona a partir del tercer mes, será de 1.900 euros mensuales.