El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero del Gabinete del Presidente de Canarias, Octavio Caraballo, ha avisado sobre el uso que algunos partidos están haciendo del "miedo" como instrumento de movilización contra la inmigración.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que añade que estas declaraciones tuvieron lugar durante la inauguración de la V edición de Migratlantes, donde ha instado a la población a no permanecer "indiferentes" a la deriva de estas formaciones políticas.

Caraballo recordó que se cumplen 20 años de la crisis de los cayucos cuando en El Hierro se vive una nueva crisis humanitaria que se produce, además, en un momento "particularmente delicado para nuestra convivencia democrática".

Además, sostuvo que "el miedo divide, alimenta el resentimiento y debilita la democracia. Y quienes lo utilizan saben perfectamente lo que hacen, porque una sociedad enfrentada es más fácil de manipular".

ASEGURA QUE LOS QUE PROMETEN SOLUCIONES FÁCILES "MIENTEN"

"Quienes prometen que basta con cerrar las fronteras para acabar con las migraciones, mienten. Quienes pretenden convencernos de que nuestros problemas de vivienda, empleo o servicios públicos desaparecerán expulsando a quienes han llegado de otros países, mienten", aseveró.

También explicó que en esta edición, Migratlantes ha vuelto la mirada hacia los jóvenes, "los que han nacido aquí y los que se sienten de aquí. Porque después de 40 años recibiendo migración africana, ya no trata solo de gestionar los flujos, la acogida o la relación con otros países".

A su juicio, es preciso ser "realistas" y "no obviar" que las redes sociales han cambiado la manera en que se construye y difunde la percepción de las migraciones. En la mayoría de las ocasiones, dijo, esas plataformas ofrecen mensajes "que no responden a la realidad, sin otro propósito que generar odio y miedo al diferente".

"Queremos conocer de manera directa qué piensan los jóvenes sobre este asunto, porque los chicos y chicas se informan fundamentalmente a través de redes sociales. Para Canarias es especialmente importante porque no solo porque deben compartir aulas, instalaciones deportivas, ocio y vida con ellos, sino porque comparten presente y compartirán futuro en esta tierra, abocada desde siempre al mestizaje", observó.

ALGORITMOS QUE "CRIMINALIZAN AL MIGRANTE"

Por su parte, el director de Casa África, José Segura, advirtió de que los jóvenes se informan por redes cuyos algoritmos "no son neutros, sino sesgados para criminalizar al migrante" y "monetizar la indignación y el rechazo".

Además, mostró su profunda decepción por la decisión de cinco países europeos de trasladar a migrantes a centros ubicados en países como Ruanda.