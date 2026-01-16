Canarias y Baleares, las CCAA con más muertes por ahogamiento que por accidentes de tráfico en 2025

Archivo - 'Canarias 1500 km de Costa' pide precaución en el mar tras el balance de este sábado, con dos fallecidos por ahogamiento - CANARIAS 1500 KM DE COSTA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Canarias y Baleares son las comunidades autónomas de España donde las muertes por ahogamiento superan a las que se produjeron por accidentes de tráfico, durante el pasado año 2025. En el caso del archipiélago canario, los fallecidos en el agua, un total de 69, superaron en un 30% a las víctimas en carretera (53).

En una nota de prensa, la Asociación 'Canarias 1.500 km de Costa' ha precisado, sin embargo, la reducción del 51% en la diferencia de óbitos ahogamientos y tráfico registrada en Canarias durante el pasado 2025 (16) frente a los de 2024 (33), lo que se debe a un un aumento del 36% en los accidentes de tráfico en el Archipiélago.

Asimismo, en 2023, la diferencia fue de 37 víctimas mortales, mientras en 2022, de 25 personas.

Por su parte, en el caso de la comunidad balear, los ahogamientos (35) sobrepasaron a los accidentes de tráfico (31) con un margen más estrecho. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también se produjo esta situación, pero con una diferencia mínima: 1 fallecido por sumersión, (0) en las carreteras, respectivamente.

Estos datos forman parte de un análisis comparativo realizado por la Asociación, iniciativa patrocinada por el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.

DATOS EN DETALLE

El balance global de mortalidad accidental en España durante 2025 sitúa en 1.119 los decesos en accidentes de tráfico, mientras que en el medio acuático, 507 personas.

Por su parte, Cantabria presentó un estrecho margen entre la mortalidad en las vías (14) frente a los ahogamientos (13), situación similar a la de Asturias, donde se contabilizaron 28 víctimas en las carreteras frente a 15 ahogados. En el caso de La Rioja, la comparativa se situó en (11-4) durante el pasado año.

En el resto, se distribuyó de la siguiente forma: Galicia (96-61); Comunidad Valenciana (94-61); Cataluña (144-59); Andalucía (224-98); Murcia (33-20); País Vasco: (36-14); Castilla y León (108-28); Castilla-La Mancha (69-10); Madrid (59-5); Aragón (46-7); Extremadura (39-2) y Navarra (34-4).

Los datos recopilados por 'Canarias 1.500 km de Costa' en estos diez años desvelan que Canarias es la única comunidad autónoma donde, en todos y cada uno de los ejercicios analizados desde el inicio del informe, el número de fallecidos por sumersión ha superado a las víctimas por siniestralidad vial.