Canarias cambiará la letra de su himno oficial para incluir la octava isla

Consejo de Gobierno de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha emitido este lunes un informe favorable a la proposición de ley avalada por todos los grupos parlamentarios a excepción de VOX para cambiar la letra del himno oficial de la CCAA para incluir la octava isla (La Graciosa).

Así lo ha dicho el portavoz regional, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que, del mismo modo, el documento apuesta por hacer lo propio con el escudo de Canarias para adaptar estas incongruencias al Estatuto de Autonomía de 2018.

"Canarias cuenta con ocho islas y, al final, lo que se está cerrando hoy es avalar ese pronunciamiento a que se modifique la letra del himno oficial de Canarias para recoger esta realidad", comentó.

Además, Cabello afirmó que por este mismo motivo, el Gobierno ha ponderado también la necesidad de adaptar el escudo de Canarias a esta nueva realidad y que se modifique también reconociendo esa octava isla.

"Una ponderación porque, como saben, está dentro del Estatuto de Autonomía, es una ley orgánica y por lo tanto le corresponde al Congreso de los Diputados realizar esa modificación", concluyó.