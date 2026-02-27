Canarias celebra el arranque del proyecto de la central hidroeléctrica en Güímar, fruto de un trabajo "continuado" - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha celebrado este viernes el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre el inicio de la tramitación de la futura central hidroeléctrica de bombeo reversible de Güímar, en Tenerife, con cerca de 1.000 millones de inversión.

En una nota, el consejero regional de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha destacado el inicio del trámite de un proyecto que llegaría después de un trabajo "sostenido" desde la Consejería para despejar todos los "obstáculos" y convencer al Ministerio de que es un proyecto "estratégico" para Canarias.

Así, tras este anuncio, el consejero ha detallado que el siguiente paso será realizar los estudios pertinentes para conocer en profundidad el proyecto que se debe ejecutar.

Explica Zapata que la infraestructura permitirá dar un salto decisivo en la penetración de energías renovables en la isla. "La central hidroeléctrica de Güímar permitirá alcanzar unos niveles de penetración de renovables superiores al 50% y ahorrar al sistema eléctrico unos 200 millones de euros al año", ha señalado.

El consejero ha recordado la defensa del Ejecutivo de la "necesidad" de impulsar nuevas centrales hidroeléctricas para el almacenamiento de energía, siguiendo el ejemplo de Gorona del Viento en El Hierro y del proyecto de Salto de Chira en Gran Canaria. "El archipiélago necesita almacenamiento para poder aumentar exponencialmente la penetración de energías limpias y garantizar la estabilidad del sistema", ha asegurado.

SOBRE EL PROYECTO

Ha precisado que una central hidroeléctrica de bombeo funciona como un sistema de almacenamiento de energía. "Cuando hay exceso de producción renovable, esa energía se utiliza para bombear agua a un embalse situado a mayor altura y, posteriormente, cuando la generación renovable disminuye, el agua se libera para producir electricidad". De esta forma, ha detallado, se podrá almacenar la energía renovable y utilizarla cuando el sistema la necesite, aportando "estabilidad, seguridad y sostenibilidad" al sistema sin generar emisiones.

El proyecto se ubicará en el entorno de las antiguas canteras de extracciones ilegales de áridos del Valle de Güímar. "Siempre hemos defendido que la mejor opción para restaurar ambientalmente el desastre ecológico del Valle de Güímar es impulsar ahí una central de hidrobombeo, aprovechando que ya contamos con el espacio necesario para los embalses. Hoy podemos decir que ese problema histórico ha encontrado una solución", ha advertido.