Canarias celebrará el 7 de mayo su primer Día de la Memoria Histórica reconociendo a las asociaciones memorialistas

La consejera Nieves Lady Barreto, y el viceconsejero de Justicia Césareo Rodríguez - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canarias celebrará el próximo 7 de mayo su primer Día de la Memoria Histórica a través de un acto institucional que reconocerá la labor de las asociaciones memorialistas. La fecha señala el aniversario de la primera exhumación judicial de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo que se llevó a cabo en España y que tuvo lugar, precisamente, el 7 de mayo de 1994 en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente (La Palma).

Así lo ha refrendado este martes la Comisión Técnica de Memoria Histórica, que da luz verde a la propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, de reconocer la labor desarrollada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma y la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas.

"Este día representa un compromiso con la memoria, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista", ha incidido Barreto en una nota de prensa, donde detalla que es "de justicia que las primeras en recibir este reconocimiento del Gobierno sean las asociaciones que representan la lucha de tantas familias canarias que sufrieron durante décadas un silencio impuesto que causó mucho dolor".

De este modo, el próximo 7 de mayo se conmemorará, por primera vez, el Día de la Memoria Histórica de Canarias. Esta fecha fue propuesta por la Comisión Técnica de Memoria Histórica y refrendada por la Ley 9/2025, que modifica para ello la Ley de Memoria Histórica de Canarias.

La exhumación del 7 de mayo de 1994 fue promovida por los familiares de los represaliados y, al encontrar los primeros indicios, lo pusieron en conocimiento de la autoridad judicial que, a partir de ese momento, dirigió el proceso de extracción e identificación. "Fueron las personas quienes dieron este paso histórico que coloca a La Palma y a Canarias en los orígenes de lo que hoy conocemos como Memoria Democrática", destaca la consejera.