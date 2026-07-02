Canarias certifica con el Estado las compensaciones frente efectos de la guerra en Irán, que se elevan a 23,1 millones

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una reunión para abordar compensaciones para las islas ante los efectos de la guerra de Irán - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han acordado recientemente una nueva inyección económica para prorrogar las compensaciones por los efectos de la guerra de Irán por otros tres meses más. Con ello, se busca atender "las singularidades" de las islas, elevando la inversión a 23,1 millones de euros.

Asimismo, tras las conversaciones mantenidas entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto con responsables del Ministerio de Hacienda, se ha acordado trabajar en una nueva cantidad compensatoria (7,8 millones), que se añadirá a los 15,3 millones de euros del Real Decreto-ley anterior.

El acto de presentación de la prórroga ha tenido lugar este jueves en Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, donde el presidente regional, Fernando Clavijo, ha destacado el carácter "positivo" de un acuerdo que "hace justicia" con las singularidades y ciudadanía de Canarias.

"Quiero agradecer que, a pesar del despiste inicial, se pudo producir la voluntad del Gobierno de España de corregir y compensar a los canarios, para que no quede un plano de desigualdad respecto al resto de ciudadanos", ha añadido.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordado que la nueva cuantía, que se sumará a los 15,3 millones aprobados del decreto anterior, ya ha sido aprobada el pasado lunes en Consejo de Ministros.

De este modo, ha señalado, el Gobierno central ya ha trasladado a la Comisión de los Secretarios de Estado que, el próximo martes, en el Consejo de Ministros, aprobará una transferencia "específica y extraordinaria" al Gobierno canario, de 23,1 millones de euros, cifra total acordadada frente a los efectos de la guerra.

La inversión de 23,1 millones de euros irá orientada a cubrir el decreto aprobado por el Gobierno de Canarias, y con vigencia hasta el 30 de junio, para medidas compensatorias vinculadas a la bonificación del combustible, la reducción del IGIC, las ayudas al sector primario y al sector del transporte, así como a la recientemente prórroga aprobada por el Ejecutivo regional, con vigencia hasta el 30 septiembre, medidas que tienen un coste que supera los 60 millones de euros.