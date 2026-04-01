Canarias cierra el primer trimestre de 2026 con 19 muertes por ahogamiento, cinco de ellas en marzo

Rescate en el mar - ASOCIACIÓN 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha cerrado el primer trimestre del año 2026 con un total de 19 personas muertas por ahogamiento, lo que supone un incremento del 36% en relación al mismo periodo de 2025, cuando se produjeron 14 fallecimientos, según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

Así, la cifra de víctimas totales en accidentes acuáticos alcanza las 50 personas en estos tres meses, lo que representa un crecimiento del 25% en relación al anterior ejercicio (40). En este sentido, además de las 19 muertes, hubo tres personas que resultaron afectadas en estado crítico, cinco heridos de carácter grave, así como cinco moderados y ocho heridos leves, además se produjeron diez rescates ilesos.

En cuanto a las 19 personas que fallecieron ahogadas, el 95% lo hicieron por sumersión, así como por meterse en el mar durante prealertas y/o alertas activadas por el Gobierno de Canarias, debido a fenómenos costeros adversos.

Además, nueve de las personas que murieron ahogadas, fueron víctimas en edad adulta, teniendo tres de ellos más de 60 años, a lo que añade que 13 de los fallecidos eran hombres y seis mujeres.

Respecto a las nacionalidades, ocho de los fallecidos identificados fueron extranjeros, en concreto, alemanes (2), estadounidense (1), venezolano (1), belga (1), noruega (1), extranjeros sin nacionalidad especificada (2), y españoles (3).

Por otra parte, siete de los ahogamientos mortales contabilizados de enero a marzo, corresponden a personas clasificadas en el epígrafe 'otros' (afectados que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo; deportistas); seis eran bañistas; dos submarinistas; dos pescadores; y dos de las víctimas se registraron sin detalles de la actividad que realizaban cuando ocurrió el suceso.

Respecto a las islas más afectadas, Tenerife encabeza la lista con ocho óbitos, seguida de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro con tres cada una, mientras que Lanzarote y La Gomera registraron un fallecido, respectivamente. Por su parte, La Palma y La Graciosa no contabilizaron ninguna muerte.

Además señalan que un 53% de los accidentes con final trágico tuvieron lugar en horario de tarde, mientras que un 21% fue de mañana, y un 5% de noche.

Asimismo las playas siguen siendo los entornos de mayor siniestralidad, ya que es donde ocurren el 58% de los casos, seguida de puertos y zonas de costa (22%); piscinas naturales (14%); y piscinas (6%).

MARZO

Por su parte el mes de marzo registró cinco de las 19 personas que murieron ahogadas en este primer trimestre del año, entre ellos "la menor de 15 años y origen noruego que perdió la vida en la costa de Mogán (Gran Canaria)", que es la primera registrada en lo que va de año.

Además marzo concluyó con un afectado en estado crítico, así como dos heridos de carácter grave y otros dos leves.

La asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa', elabora este estudio basado en datos obtenidos de fuentes oficiales relativas al ámbito de las emergencias, fundamentalmente 112 Canarias, así como Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Policías Locales, Bomberos y Protección Civil.

Esta iniciativa, creada por la Asociación para la Prevención de Ahogamientos 'Canarias, 1500 Km de Costa', cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes (Consejería de Educación del Gobierno de Canarias), con la colaboración de las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.