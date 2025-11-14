Canarias confía en que el encuentro de CCAA con Hacienda sirva de "antesala" para reformar el sistema de financiación

Canarias confía en que el encuentro de CCAA con Hacienda sea "la antesala" de una reforma del sistema de financiación - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 (EUROPA PRESS)

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, acudirá el próximo lunes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Sobre esta nueva convocatoria del Ministerio de Hacienda, a celebrar en Madrid, el Ejecutivo canario confía en que sirva de "antesala" para emprender una "reforma profunda" del sistema de financiación autonómica.

"Es una convocatoria que llevábamos meses esperando", ha indicado la consejera regional en una nota de prensa emitida esta semana, en la que, además, ha lamentado la poca antelación de la misma y la falta de información detallada, más allá del orden del día.

La convocatoria, remitida a la Consejería este miércoles, contempla abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2026.

Asimismo, para Matilde Asián, conocer ahora este dato es "irrelevante" para la comunidad autónoma de Canarias, ya que "es un requerimiento que llega tarde y que tenía que haberse proporcionado en julio". En este momento, indica la Consejería, la mayoría de las comunidades autónomas han elaborado sus presupuestos, con cálculos propios, para poder presentarlos en el plazo que dicta la ley.

Asimismo, indican, la revelación de estas cifras es el paso previo para que el Gobierno pueda aprobar el techo de gasto y la senda fiscal, "imprescindibles" para una previsible presentación de los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio solo necesita el voto favorable de una comunidad autónoma para validar su propuesta.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Otro de los puntos de día, precisa el Ejecutivo canario, será el estado de situación de la reforma del sistema de financiación autonómica. Ante ello, la consejera ha destacado la "necesidad" de abordar una "reforma profunda" de un sistema que lleva "caducado" desde el año 2014. "Creo que en esto estamos todas las comunidades de acuerdo, otra cuestión será el modo en que se diseñe esa reforma, pero, desde luego, el CPFF es el marco idóneo para ello".

Para Canarias, subraya la titular de Hacienda en el Ejecutivo regional, es importante que el futuro sistema de financiación, responda a las necesidades de los costes efectivos de la prestación de los servicios públicos en un territorio "alejado y fraccionado" como el canario. El cálculo por población ajustada y el peso de la insularidad serían dos criterios a prevalecer a la hora de diseñar el nuevo sistema, según detalla. A ello, añade, hay que tener en cuenta que Canarias depende "sustancialmente" de las transferencias del Estado para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales.

Recuerda el Gobierno de Canarias que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) está constituido por la persona titular del Ministerio de Hacienda y las personas titulares de las Consejerías de Hacienda de cada comunidad autónoma. Así, es el órgano encargado, entre otras funciones, de coordinar la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con las del Estado.