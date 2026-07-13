Canarias constata avances con los ministerios para el abono de 300 millones pendientes en transferencias

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha certificado este lunes que hay avances y "buena sintonía" con los ministerios para que se empiecen a abonar los 300 millones que quedan pendientes en diferentes transferencias.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha indicado que en el seno del Ejecutivo están "optimistas pero no confiados" aunque se avanza a "buen ritmo" en torno a, por ejemplo, los 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla de La Palma, 30 millones para el plan de la lucha contra la pobreza, y fondos específicos para obras hidráulicas e infraestructuras turísticas.

Por ello, ha dicho que cada semana van a estar pendientes de la reunión del Consejo de Ministros con el fin de que los acuerdos se sellen "lo antes posible" y no haya que esperar a final de año, como ya ocurrió en 2025, cuando se pasó de una ejecución del 23 o 24 por ciento en el mes de septiembre "a llegar casi al 100%".

"Ahora está la pelota en el tejado del Gobierno de España, del Consejo de Ministros, nosotros de lo que nos hemos encargado es de que cada una de las consejerías, con su homólogo ministerial, haga un punteo de cuál es la situación y, por decirlo en términos futbolísticos, que estamos en pleno mundial, que la pelota nunca esté en nuestro tejado", ha señalado.

El portavoz ha apuntado que el Ejecutivo canario "ha tratado de ser justo en su relación con el Estado" aunque "a veces es complicado", hasta el punto de que se ha tenido que llegar a los tribunales en materia migratoria.

No obstante, ha reconocido que se avanza en la relación con los ministerios de Hacienda o Transición Ecológica, subrayando que "esto no va de dos bandos" sino de la "colaboración interadministrativa obligatoria y necesaria" para hacer avanza a Canarias.

En ese sentido ha valorado que el ministro de Hacienda, Arcadi España, es "conocedor" de la realidad de las islas a lo que se suma la "sensibilidad" del expresidente canario Ángel Víctor Torres y se ha podido "avanzar con ellos más rápidamente".

"Aquí hay una estrategia clara, nosotros vamos en defensa de la comunidad autónoma canaria, nos está dando rendimiento", ha agregado.