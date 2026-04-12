Canarias contará con avisos por fuerte oleaje y viento de hasta 70 km/h desde la tarde de este domingo

Fuertes rachas de viento en Zaragoza - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las islas Canarias contarán con avisos por fuerte oleaje y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) desde las 18.00 horas de este domingo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, habrá riesgo amarillo por fenómenos costeros en las costas de Lanzarote; y el este, sur y oeste de las islas de Tenerife y de Gran Canaria.

Mientras, el fuerte viento afectará a Lanzarote, El Hierro, La Gomera, cumbres y oeste de La Palma, cumbres de Gran Canaria y toda Tenerife menos el área metropolitana.

En el conjunto de España, el paso de un frente frío por la mitad este peninsular y Baleares, unido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, provocará este domingo un descenso acusado y generalizado de las temperaturas en la mayor parte de España y lluvias en bastantes puntos de la península.

De hecho, la Aemet ha activado avisos meteorológicos en 13 comunidades autónomas por fenómenos de distinta naturaleza, con especial incidencia de lluvias y tormentas en el este y sur peninsular, viento en varias regiones y nieve en zonas de montaña.

En concreto, ha emitido avisos por lluvia y tormenta en Andalucía y Castilla-La Mancha, donde se esperan chubascos localmente fuertes con posible granizo.

Por fenómenos costeros y de viento, cuentan con avisos activos Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunitat Valenciana, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, con distintos niveles que oscilan entre el amarillo y el naranja a lo largo de la jornada.

En el interior, los avisos por nieve afectan a Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, con acumulados significativos previstos en cotas altas.

En Andalucía oriental, la Región de Murcia, Albacete y Alicante son probables los chubascos con tormenta localmente fuertes. En Galicia y la cornisa cantábrica, los cielos también estarán nubosos con chubascos que podrán ser localmente fuertes. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional en las mesetas.

La cota de nieve se situará en torno a los 800-1.100 metros en el extremo norte peninsular, con acumulados significativos a cotas superiores y descensos puntuales hasta los 600-800 metros. En las montañas del centro y del este se establecerá entre 1.500 y 1.800 metros, con posibles nevadas débiles. Son probables bancos de niebla matinales en zonas de montaña. En Canarias, los cielos estarán nubosos con precipitaciones en las vertientes norte e intervalos nubosos en el sur.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, con bajadas notables de las máximas en Baleares y en el centro y mitad este peninsular, e incluso extraordinarias en el cuadrante nordeste.

En cuanto al desglose de temperaturas por provincia, las máximas se registrarán en Sevilla (25ºC), Córdoba (23ºC) y Badajoz, Huelva y Málaga (22ºC). Por el contrario, las mínimas se darán en Lugo (1ºC) y en Burgos, León, Soria y Teruel (todas con 2ºC).

El viento soplará moderado de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho, de cierzo en el Ebro y de tramontana en el Ampurdán. En Canarias, el alisio soplará fuerte con rachas muy fuertes.