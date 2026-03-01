Finaliza la situación de alerta por vientos en Tenerife, Gran Canaria y La Gomera

Archivo - El paseo marítimo de una playa de Fuerteventura con oleaje, a 27 de diciembre de 2022, en Fuerteventura, Las Palmas, Islas Canarias (España).- Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional mantiene vigente la alerta por fenómenos costeros desde el pasado 26 de febrero en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, así como oeste, norte y nordeste de las restantes islas.

Las previsiones indicaron un empeoramiento de la mar, con olas que podrían superar los 4 metros al norte de las islas, con un importante mar de viento del norte a nordeste a partir de la tarde - noche del pasado 26 de febrero, afectando a costas abiertas al nordeste en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

En el resto, la situación se estimaba variable, pudiéndose alcanzar o incluso superar los 2 metros de altura de ola de mar combinado en los lugares más cercanos a la zona de alerta.

En paralelo, la Dirección General de Emergencias ha dado por finalizada este domingo la situación de alerta por fuertes vientos en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, y prealerta por calima vigente en el archipiélago canario.