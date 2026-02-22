Canarias continúa en prealerta por calima este domingo, cuando se prevé su mayor afección a las islas

Archivo - Calima en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene este fin de semana en todas las islas la prealerta por calima, un episodio que arrancó sábado, afectando sobre todo a medianías y zonas altas del archipiélago, y que podría prolongarse hasta al menos el próximo lunes.

Esta decisión se tomó teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según detalló el departamento regional en una nota.

Si bien en la jornada de este viernes no se registraba una entrada de calima en "cantidades significativas" desde el continente africano, la calidad del aire no es la "óptima", y se prevé entrada de polvo en suspensión este fin de semana.

Este nuevo episodio, que daba comienzo este sábado, afecta principalmente a medianías y zonas altas, y continúa hoy domingo, cuando se prevé una mayor afección en las islas, con más carga de polvo en suspensión. Esta situación, según las previsiones, se prolongará al menos hasta el próximo lunes.

El fenómeno provocará una disminución de la visibilidad y podría, asimismo, generar o agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas y respiratorias.

En paralelo, el archipiélago también está en prealerta por fenómenos costeros.

La previsión indica que habrá viento del noreste, con fuerza 4 o 5, que irá arreciando a 6 en los canales entre islas. Habrá mar combinado del norte y noroeste, por mar de fondo, con olas que podrán alcanzar los 3 metros, e incluso los 4 al norte de La Palma, donde la afluencia del viento podría ser mayor.

PRECAUCIÓN

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ante la previsión de presencia de calima en varias islas en próximos días, ha recomendado a la población adoptar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos en el exterior.

Dado que estas fechas coinciden con la celebración del Carnaval y actos multitudinarios en la vía pública, se ha aconsejado especialmente a las personas pertenecientes a grupos sensibles, así como a aquellas que suelen presentar sintomatología durante estos episodios --aunque sea leve, como picor de ojos, nariz o garganta--, que permanezcan atentas a la posible aparición de síntomas.

Asimismo, el departamento regional recomienda reducir el tiempo de permanencia en el exterior, adaptar en la medida de lo posible la participación en actividades al aire libre y priorizar celebraciones en espacios cerrados.

Las concentraciones elevadas de polvo en suspensión puede provocar síntomas leves como la irritación de la nariz, de la garganta, picor de ojos o tos, pero también otros más serios, desencadenando o agravando las crisis asmáticas en las personas que padecen esta enfermedad o empeorando el estado clínico y la sintomatología de los pacientes con enfermedades respiratorias, como el EPOC o el enfisema, o enfermedades del corazón.