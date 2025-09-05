Canarias crea una oficina de apoyo a cabildos y ayuntamientos para la gestión de planeamiento

Archivo - El consejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, interviene ante la sesión de control del Parlamento de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes la puesta en marcha de una oficina de consulta jurídica para apoyo a los cabildos y ayuntamientos del archipiélago en el ámbito del planeamiento y la ordenación del territorio.

Este programa, elaborado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, cuenta con un presupuesto total de 414.721,98 euros hasta 2027 y permitirá dar respuesta a una demanda reiterada de las administraciones locales, que requieren seguridad y agilidad en un ámbito tan sensible como la ordenación del suelo.

La oficina, implementada por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, contará con tres profesionales --dos técnicos y un administrativo-- que trabajarán de manera exclusiva en la atención de las consultas jurídicas.

Con este nuevo servicio se busca unificar criterios jurídicos en la interpretación de la Ley del Suelo; agilizar la tramitación de las consultas remitidas por las instituciones locales y garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de la normativa territorial y urbanística, así como la homogenización de criterios jurídicos.

Hasta ahora las consultas de carácter técnico-jurídico eran asumidas por el personal de la Dirección General lo que dispersaba esfuerzos, aumentaba la carga de trabajo y ralentizaba la gestión, señala el Gobierno en una nota.

Con esta medida, la información quedará canalizada de manera exclusiva a través de un personal específico con el fin de dar mayor eficacia a esta labor demanda por las administraciones locales.

Al mismo tiempo, Política Territorial continúa tramitando la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitirá continuar desarrollando este servicio en el futuro, asumido por el propio personal de la Dirección General.

El responsable de la Consejería, Manuel Miranda, ha explicado que esta iniciativa "es una medida más en la línea de apoyar a las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, en el impulso a la actualización del planeamiento en Canarias".

En su opinión, "la ordenación del territorio es clave para mantener un desarrollo ordenado y cohesionado de las islas y por esta razón este Gobierno tiene en marcha numerosas líneas de trabajo, entre otras, la actualización de la Ley del Suelo, la recuperación de las subvenciones para el planeamiento, la oficina técnica de apoyo a ayuntamientos o la oficina virtual a municipios reto demográfico".