Canarias cree que el paro continuará bajando si se sigue invirtiendo en formación y cualificación

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, ha valorados las cifras de paro del mes de agosto --4.899 personas menos que hace un año (-7,18%) y en su nivel más bajo desde enero de 2009 con 144.459 desempleados-- y ha entendido que la cifra continuará bajando si se sigue invirtiendo en formación y cualificación.

Según informa el Ejecutivo, la responsable regional indicó que el comportamiento del paro se produce en el contexto estacional habitual del mes de agosto, "por lo que la comparación con el mismo periodo del año anterior permite observar con mayor claridad la evolución del mercado laboral"

La viceconsejera destacó que "se puede seguir reduciendo si continuamos invirtiendo en formación y cualificación de las personas y en políticas de empleo para las personas más vulnerables".

En este sentido, León recordó que este miércoles, 2 de septiembre, se abre la convocatoria de 2026 de los Proyectos de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral (PILL), impulsados por el Servicio Canario de Empleo (SCE), con una dotación de 8,5 millones de euros para atender a más de setecientos participantes. La convocatoria contará con un plazo de solicitud de diez días hábiles.

Por su parte, el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, destacó que la contratación creció un 4,06% en términos interanuales. En agosto se registraron en Canarias 59.880 contratos, 2.339 más que en agosto de 2025 (+4,06%).

"El incremento interanual se produce tanto entre mujeres como entre hombres. Las mujeres sumaron 29.061 contratos, 1.279 más que un año antes (+4,60%), mientras que los hombres alcanzaron 30.819 contratos, 1.060 más (+3,56%)", explicó.