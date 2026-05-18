Canarias critica la "noticia fake" sobre aeropuertos que no son de interés general: "ya son de la CCAA"

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, ha criticado que el Ministerio de Política Territorial anunciara que presentará una propuesta de traspaso de la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos que no sean interés general, lo cual tildó de "noticia fake" porque que "ya son" del archipiélago desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018.

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde insistió en que el Ejecutivo regional se ha llevado una "enorme sorpresa" al enterarse de este anuncio del ministro Ángel Víctor Torres.

"Los aeródromos, los que no son de interés general, ya son de Canarias desde 2018. Lo que llevamos hablando a lo largo de toda esta legislatura es de que nos transfieran los medios materiales para ejercer esa competencia y que nos dejen participar, tal y como dice el Estatuto de Autonomía, en los aeropuertos de interés general", aseveró el consejero.

Rodríguez recordó que la CCAA mantuvo una reunión con el Estado en la que el Gobierno de España quedó en que mandaría determinada documentación. "No ha llegado absolutamente nada --dijo-- y han salido ahora con esta 'noticia fake'".

Además, apuntó que los puertos de Canarias que no son de interés general ya los gestiona la comunidad autónoma desde hace décadas a través del ente público Puertos Canarios, por lo que no entendió qué es lo que el Ministerio dice que va a transferir.

"Creo que algunos parecen más desesperados en dar noticias que en gestionar las competencias que le corresponden a Canarias en el Estatuto de Autonomía", comentó.