Canarias culmina en La Palma su I Encuentro Regional de los Consejos de Participación de las Reservas de la Biosfera

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias celebra desde este sábado el I Encuentro Regional de los Consejos de Participación de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera (RCRB), una cita que se enmarca en el Plan de Acción de la Red, aprobado en la última reunión de su Consejo de Coordinación, y que se culmina este 30 de noviembre en la isla de La Palma.

Este encuentro, detalla el Ejecutivo en una nota, responde a uno de los compromisos "estratégicos" incluidos en dicho Plan, el de favorecer la creación de espacios de encuentro, intercambio y colaboración entre los órganos de participación de las Reservas del Archipiélago, reforzando "la gobernanza democrática y la implicación ciudadana" en estos territorios de alto valor ecológico y cultural.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, ha destacado que este primer Encuentro Regional nace con la vocación de consolidarse como una cita "estable" en la agenda de las Reservas de la Biosfera de Canarias, ya que es un espacio donde las personas que participan en sus Consejos pueden "escucharse, reconocerse y construir" respuestas a los desafíos compartidos en el territorio.

Zapata ha recordado, asimismo, que los Consejos de Participación son una "pieza clave" de la gobernanza de las Reservas de la Biosfera, porque permiten que el conocimiento local, la experiencia de los sectores productivos, la voz del tejido social y la mirada de las administraciones se sienten en la misma mesa. Así, ha añadido, "si queremos que el Plan de Acción de la Red Canaria sea una herramienta real de transformación, necesitamos órganos de participación vivos, activos y con capacidad de influencia en las decisiones que se toman sobre el territorio".

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de La Palma, Juan Ramón Felipe, ha señalado que el encuentro es un "hito fundamental" que permite hacer "una declaración de intenciones y adquirir un compromiso ineludible con los principios fundacionales del Programa MaB de la UNESCO: el ser humano en armonía con la naturaleza".

En palabras de Carlos García, Director Insular de la Administración General del Estado, este encuentro viene a enriquecer "de manera decidida" a la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias, referente a nivel nacional. "En las Islas contamos con una riqueza natural, cultural e histórica de primer nivel y estos espacios trabajan con empeño en garantizar la convivencia de todos los usos, por lo que la interacción de las siete reservas es clave para intercambiar conocimientos y buenas prácticas entre ellas".

RESERVAS DE LA BIOSFERA

La figura de Reserva de la Biosfera se crea a comienzos de los años 70 a través del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Su finalidad es armonizar espacios de alto valor ecológico con el desarrollo de actividades humanas, actuando como "laboratorios vivos" donde se ensayan soluciones innovadoras y respetuosas con el entorno.

La Red Canaria de Reservas de la Biosfera (RCRB), que integra a las siete Reservas del Archipiélago, fue creada en el año 2010 con el propósito de configurarse como un instrumento de servicio público y cooperación interinstitucional. Su misión es impulsar iniciativas y proyectos de interés regional, favorecer las sinergias entre territorios y reforzar los vínculos existentes entre las distintas Reservas de la Comunidad Autónoma.