Canarias declara el 10 de diciembre como 'Día de las Ciencias Canarias'

La consejera de Universidades, Migdalia Machín - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto por el que se declara el 10 de diciembre 'Día de las Ciencias Canarias', una iniciativa con la que el Ejecutivo reconoce la aportación de la investigación, la tecnología y la innovación al desarrollo del archipiélago y promueve una mayor cultura científica entre la ciudadanía.

Según destacó la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, esta decisión da continuidad al compromiso adquirido hace unos meses con el Pacto por la Divulgación de la Ciencia y la Innovación en Canarias, impulsado junto a universidades, centros de investigación, empresas, divulgadores e instituciones para que el conocimiento forme parte cada vez más de la vida cotidiana de la ciudadanía.

La fecha elegida conmemora la conferencia que el físico canario Blas Cabrera Felipe pronunció el 10 de diciembre de 1920 en la entonces Diputación Provincial de Canarias.

En ella acercó a la sociedad algunos de los avances científicos más relevantes de su tiempo, entre ellos la teoría de la relatividad, en una de las primeras iniciativas de divulgación científica celebradas en España.

La elección de esta fecha responde también al propósito de reconocer el valor de la divulgación como herramienta para conectar la investigación con la sociedad.

En este sentido, Machín subrayó que la nueva efeméride nace "del diálogo, de la ilusión y de la convicción de todo un ecosistema que entiende que investigar no basta si ese conocimiento no se comparte, no inspira y no despierta nuevas vocaciones".

El 10 de diciembre coincide, además, con la ceremonia anual de entrega de los Premios Nobel, una circunstancia que refuerza el carácter simbólico de la efeméride y su vinculación con la excelencia, la investigación y la innovación, recoge una nota del Ejecutivo.

Con esta declaración, el Gobierno reconoce la labor que desarrollan el personal investigador, las universidades, los centros de investigación y las entidades que integran el sistema canario de I+D+i, cuya actividad resulta esencial para afrontar los principales desafíos sociales, económicos y ambientales de las islas.

La creación del 'Día de las Ciencias Canarias' favorecerá actividades de divulgación, reconocimiento y participación orientadas a despertar vocaciones investigadoras, especialmente entre la población más joven, y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad.

Asimismo, permitirá reconocer cada año la contribución de quienes, desde Canarias o inspirando a Canarias, amplían las fronteras del conocimiento y contribuyen a su difusión.