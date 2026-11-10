Canarias declara la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago desde la tarde de este martes

Alerta por fenómenos costeros en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación y ha declarado la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de las 18.00 horas de este martes, 10 de noviembre.

Esta decisión, según explica el Gobierno canario en nota de prensa, se adopta ateniendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, se espera un empeoramiento del estado del mar desde este martes, con mar gruesa y mar de fondo del noroeste que podría alcanzar los tres y cuatro metros. Además se espera viento del suroeste, de fuerza 7 (50 a 61km/h), con período largo del oleaje de 12 segundos.

Las zonas de mayor exposición serán los litorales abiertos al norte, noroeste y oeste del archipiélago, especialmente en La Palma, El Hierro y La Gomera, así como el litoral norte de Tenerife y los sectores occidentales de Lanzarote y Fuerteventura.

En cuanto a Gran Canaria se prestará especial atención a los litorales norte, noroeste, oeste y sur, especialmente a los sectores expuestos al viento y oleaje de componente suroeste.

Además debido al viento intenso de componente suroeste, deberá mantenerse especial vigilancia en las costas orientadas al suroeste y en las zonas portuarias expuestas, donde podrá producirse un empeoramiento del estado del mar.

Por todo ello, se recomienda extremar las precauciones en las zonas costeras expuestas, especialmente durante los periodos de pleamar, evitando el acceso a muelles, espigones, paseos marítimos expuestos y zonas de rompiente.