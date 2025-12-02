Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros desde este miércoles en todas las islas

Archivo - Oleaje en Canarias - CEDIDO POR 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA' - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de las 08.00 horas de este miércoles, 3 de diciembre.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que se trata de una decisión que se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, se espera mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 3,5-4 metros y la existencia de fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 3 metros, con período de 16 a 18 segundos.

De igual modo, se prevé un viento del nordeste de fuerza 5 a 6, alcanzando fuerza 7 en los canales La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria.

Por su parte, el Ejecutivo regional ha indicado que el episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste.