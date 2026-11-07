Canarias declara la prealerta por riesgo de inundaciones a partir de la noche de este sábado

Prealerta por riesgo de inundaciones en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por riesgo de inundaciones pluviales y fluviales en todo el archipiélago a partir de las 21.00 horas de este sábado, 7 de noviembre.

Esta decisión, indica el Gobierno de Canarias en nota de prensa, se adopta atendiendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, así como en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA).

Al respecto, se expone que existe riesgo de inundaciones pluviales y fluviales debido al paso de la borrasca de alto impacto Bruna por Canarias, por lo que se esperan precipitaciones moderadas a fuertes e incluso muy fuertes, y persistentes, en forma de chubascos intensos que podrían afectar a cualquier punto de la comunidad autónoma de Canarias.

También existe riesgo de inundaciones locales urbanas y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces.

Asimismo el mal estado de la mar previsto, asociado con un coeficiente de marea que será alto (71 a 84) de domingo a martes y medio (64) el miércoles, también generará en la isla de La Palma y en los litorales abiertos al norte y al oeste de las restantes islas algunas zonas con riesgo de inundación costera por saltos de oleaje a zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa, especialmente en litorales abiertos al norte y oeste, 2-3 horas antes y después de las pleamares.

En este sentido, apunta que el horario de las pleamares será de 00.00 a 00.25 horas y de 12.15 a 12.40 el domingo; de 00.30 a 01.00 y de 12.50 a 13.15 el lunes; de 01.05 a 01.30 y de 13.25 a 13.50 el martes; de 01.40 a 02.05 y de 14.00 a 14.25 el miércoles (según lugares).