Canarias desconoce texto de reparto de menores migrantes pero cree una "magnífica noticia" la aprobación del decreto ley

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes que el texto definitivo sobre el reparto de los de 4.000 menores migrantes no acompañados lo desconoce aún pero consideró una "magnífica noticia" que el Gobierno de España apruebe hoy, en Consejo de Gobierno, un real decreto temporal para ello tras alcanzar un acuerdo el Ejecutivo central y Junts.

Clavijo indicó que la confirmación de ello se la dieron la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, tras unas negociaciones que han durado "hasta última hora", según expuso en el programa 'Más de uno' de Carlos Alsina en Onda Cero y recogidas por Europa Press.

"El texto definitivo no lo tengo. Hemos trabajado muchos textos porque desde Canarias ha salido tanto la modificación del artículo 35 como el reparto extraordinario de los 4.400 menores, pero tendremos que ver el texto definitivo porque ha habido negociaciones hasta el último minuto", apuntilló.

Para agregar que si bien "no" quiere entrar a valorar hasta tener el texto, sí que consideró que es una "magnífica noticia" que las tesis mantenidas desde Canarias, excepto Vox, de la necesidad de que fuese un decreto ley y la posibilidad de la modificación del artículo, "al final, por fin, se van a plasmar".

Clavijo subrayó que esto es "una buena noticia para todos", ya que matizó que "hoy le toca a Canarias y a Ceuta pero pasado mañana le puede tocar a Andalucía o a la propia Valencia, a Baleares o a Melilla".

En este sentido, consideró que de lo que se está hablando es que España "afronte una situación que va a perdurar en el tiempo", ya que incidió en que la inmigración "va a continuar en el tiempo" y se puede afrontar con los instrumentos "adecuados de mecanismo de distribución de solidaridad en la ley".

Clavijo aprovechó para apuntar que si el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, o de cualquier otra comunidad autónoma "no quiere cumplir la ley, tiene dos opciones: o recurrirlo, que visiblemente lo recurrirán, pero mientras la ley sea ley, si la incumplen tendrán que pagar por ello", de tal forma que serán los tribunales quienes tengan que determinar cuál va a ser la pena por incumplimiento de la norma.

JUNTS "NO HA ENGAÑADO A NADIE"

Por otro lado, el presidente canario subrayó que Junts "no ha engañado a nadie", ya que "ha mantenido sus principios y hace valer sus votos", por lo que dijo que él "no" es "nadie para juzgar eso".

Sin embargo, puntualizó que mientras a algunos "se les llena la boca hablando de la España, de la solidaridad y del país, probablemente no voten este decreto ley", por lo que admitió que se queda "con la parte positiva", al tiempo que resaltó que "siempre" que ha hablado con Junts, "se han manifestado colaboradores y participativos a la hora de ser solidarios con Canarias".

Al respecto, matizó que él "no" es independentista y en ese aspecto están "muy alejados", pero incidió en que a él "jamás" le han engañado. "A veces no es políticamente correcto decirlo pero a mí me da igual porque me gusta ser honesto: en todo este proceso que hemos estado negociando y hablando, Junts siempre se ha puesto al teléfono y Junts siempre ha tratado de buscar soluciones para una distribución solidaria de los menores en todo el territorio nacional", apostilló.

En relación con ello, al ser cuestionado porque Vox también mantiene sus principios, Clavijo consideró que estos "no son solidarios" y "no son respetuosos con los derechos internacionales de los menores", además de entender que lo que hacen es "mezclar inseguridad con menores extranjeros no acompañados", cuestión que el presidente canario subrayó que "no" comparte porque aseguró que "no hay una relación directa de inmigración con inseguridad", ya que defendió que hay datos que "lo avalan".

Añadió que lo que se busca en el caso del menor de inmigrante no acompañado es "el interés general superior del menor, es que se puedan integrar, que puedan aprender el idioma, que puedan formarse y que puedan formar parte luego de Canarias o de España" porque, añadió, el propio crecimiento vegetativo de Canarias y de España "va a requerir esos menores, esos niños y esas niñas, y que integren parte de la sociedad española y de la canaria".