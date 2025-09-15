Canarias destaca que sólo han salido 93 menores migrantes de los casi 1.000 con derecho a asilo

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

Arriba el primer menor no acompañado tras la contingencia migratoria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha destacado que solo 93 menores migrantes no acompañados de los casi 1.000 con derecho a asilo han salido de las islas a centros de la Península.

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde añadió que el Ejecutivo valora positivamente el trabajo que estará realizado "pero ni el ritmo, ni la forma, ni la intensidad con la que se están produciendo esas derivaciones están siendo las adecuadas para revertir la emergencia migratoria, el hacinamiento ni para cumplir con los requerimientos del Tribunal Supremo al Estado".

En cuanto a la situación de contingencia migratoria en Canarias, Cabello comentó que desde que se produjera el pasado 29 de agosto se abrió dos caminos para los menores migrantes.

Por un lado, están los casi 1.000 con derecho a asilo (de los que han salido 93) y por otro el resto de los 4.877 jóvenes que no han solicitado esta figura de protección y que están tutelados en 85 centros dependientes del Gobierno de Canarias.

Es en estos segundos sobre los que se aplicaría la derivación a otras CCAA por la contingencia migratoria, ya que la tutela de los que tienen derecho a asilo correspondería al Estado.

A ese respecto, el pasado miércoles llegó a Lanzarote el primer menor no acompañado que ya estaría afectado por la situación de contingencia migratoria, existiendo otros tres jóvenes que ha dicho serlo pero que no han sido considerados como tal en una primera inspección.

"Por lo tanto --afirmó el portavoz-- son esos cuatro los primeros menores que en un plazo de 15 días improrrogable deberían ya estar en península bajo la tutela de otra comunidad autónoma".

Aquí, añadió que el Gobierno de Canarias está ahora mismo realizando el expediente singularizado a esos cuatro menores realizándole, dándoles derecho a poder participar explicando cuál es su situación, en qué momento se encuentran y, a partir de ahí, poder activar ese mecanismo. "Esperamos y estamos contando con que se va a producir esa salida a lo largo de los próximos días", observó.