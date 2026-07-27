Canarias destina 12 millones a contratar un servicio de diálisis domiciliaria peritoneal en el CHUIMI

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Ejecutivo canario destinará, tras aprobarse este lunes en Consejo de Gobierno, 12,38 millones de euros a la contratación del servicio de tratamiento de diálisis domiciliaria peritoneal continua ambulatoria, diálisis peritoneal automática o con cicladora y hemodiálisis domiciliaria en sus diferentes modalidades con telemetría para pacientes adscritos al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI), en Gran Canaria.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, por un plazo de 48 meses, comprendidos entre 2026 y 2030, para cubrir las necesidades de los pacientes que requieran de terapias de diálisis domiciliarias, según ha informado el Gobierno de Canarias en nota de prensa.

En este sentido, el servicio que se contratará tiene como fin ofrecer tratamientos con diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliarias, tanto a los pacientes del Servicio de Nefrología del CHUIMI que lo necesiten como a las personas desplazadas de otras comunidades autónomas o de otros países que, en virtud de los convenios existentes, deban ser tratadas por dicho complejo por padecer enfermedad renal crónica.

Las técnicas de diálisis domiciliarias, señalan, han demostrado unos resultados "excelentes" en cuanto a calidad de vida y supervivencia de los pacientes, al tiempo que aportan una relación favorable de coste efectividad frente a la hemodiálisis en los centros hospitalarios.

Además, indican, se alinea con el objetivo de los sistemas sanitarios de acercar el tratamiento al entorno de los pacientes, si es posible en su domicilio, para evitar desplazamientos.

Al respecto, exponen que diversos estudios han mostrado "múltiples efectos beneficiosos" relacionados con el aumento de la frecuencia de la diálisis domiciliaria, entre los que destacan la mejora de los controles de toxinas urémicas, de parámetros nutricionales, alteraciones óseo-minerales o de la tensión arterial.

Por otro lado, el Gobierno canario ha autorizado la modificación presupuestaria necesaria para formalizar la segunda prórroga del contrato de prestación del servicio de hemodiálisis en unidades asistenciales vinculadas a la Gerencia del CHUIMI, por 6.125.192,35 euros, al persistir las necesidades asistenciales que justifican su continuidad.

El contrato con la empresa adjudicataria (AVERICUM, SL) establece que podrá prorrogarse por períodos anuales, sin que su duración total exceda de seis años, permitiendo tramitar esta segunda anualidad para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2027.

El servicio de hemodiálisis constituye una prestación sanitaria "esencial" para pacientes con enfermedad renal crónica que precisan tratamiento renal sustitutivo de forma periódica e ininterrumpida, por lo que subrayan que la continuidad del tratamiento "resulta imprescindible" para preservar la salud y la vida de los pacientes.