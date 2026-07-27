Canarias destina 7 millones a ayudas para programas de atención a la infancia y las familias en los municipios

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes, en Consejo de Gobierno, a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para realizar el gasto para la concesión de las aportaciones dinerarias destinadas a financiar el desarrollo y continuidad de los programas de atención a la infancia y la familia en los ayuntamientos canarios, por un importe de 7.000.000 euros.

De esta forma, según ha informado el Gobierno canario, se garantiza la continuidad a los programas municipales de atención a la infancia y la familia, entre los que se incluyen servicios de información, promoción, prevención, detección e integración socio-familiar de la población menor y las familias.

En cuanto a los programas específicos dirigidos a la atención de la infancia canaria y sus familias, se encuentran los servicios de atención, información y asesoramiento; la detección o declaración de situaciones de riesgo; la guarda provisional de menores; la constitución de unidades administrativas o servicios específicos de atención o la creación y gestión de unidades de atención inmediata y permanente a niñas y niños.

También se financia la gestión de las prestaciones económicas, la recogida de datos y realización de estudios y estadísticas sobre las necesidades municipales; escuelas de información y formación a familias; y medidas, en colaboración con los consejos escolares, que garanticen la escolarización obligatoria, entre otros.

La aportación a los municipios que es para apoyar a las familias vulnerables, se suma a lo ya aportado a través del Plan Concertado, que cuenta con 97 millones de euros, atendiendo a unas 450.000 personas y a más de 220.000 familias. Asimismo se han destinado 45 millones a reforzar el personal de los servicios sociales municipales.